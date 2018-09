vor 57 Min.

Runder Geburtstag für Helmut Gensler

Der Jubilar wird 90. Noch heute ist Reisen sein Hobby.

Seinen 90. Geburtstag feierte in diesen Tagen bei bester Gesundheit in der Marktgemeinde Meitingen Helmut Gensler. Der Jubilar stammt aus der Rhön und wohnt seit 1994 in Meitingen. Als Jugendlicher wäre er gerne Förster geworden, zog aus praktischen Gründen dann aber eine kaufmännische Ausbildung vor. 1954 heiratete er seine Jugendliebe Helene Heidel, die beiden bekamen sieben Kinder und führten einen Kaufmannsladen im hessischen Batten. Dort war Gensler übrigens mit 32 Jahren der damals jüngste Bürger in Hessen.

Später arbeitete Gensler in Hannover beim Landesamt für Bodenforschung. Im Jahre 2014 starb Helene Gensler, von der der Jubilar jedoch bereits seit mehreren Jahren getrennt lebte. 1994 zog Gensler nach Meitingen um. „Dieser schmucke schwäbische Ort hat mich magisch angezogen, was mich dazu bewog, in Meitingen wohnhaft zu werden“, erzählt der 90-Jährige. Im Lechtal wurde er schnell heimisch und trat in die Gemeinschaft der Kegelfreunde ein, in deren Kreise er immer noch ein gern gesehenes und beliebtes Mitglied ist. Im Jahr 1997 lernte Gensler seine jetzige Lebensgefährtin Erika Stump kennen. Mit viel Freude unternimmt das Paar noch gerne Reisen durch die Welt. Zum Gratulantenkreis zählte neben der Familie mit zwölf Enkeln und vier Urenkeln auch zweiter Bürgermeister Werner Grimm. (peh)

