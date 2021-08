Abschluss an Schwabmünchner Mittelschule: Schlüssel für die Zukunft in der Hand

Plus 115 Kinder gehen mit dem Mittleren Schulabschluss ins Berufsleben oder auf weiterführende Schulen.

Ein Schlüsselanhänger, überreicht vom Elternbeirat durch Evelyn Pfand, soll die Absolventen der Abschlussklassen der Schwabmünchner Mittelschule stets daran erinnern, dass sie nun den Schlüssel für ihren Weg ins Berufsleben selbst in der Hand haben.