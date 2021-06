Schwabmünchen

07:00 Uhr

Arbeiten an der Frauenstraße in Schwabmünchen sind fast fertig

Die Arbeiten an der Frauenstraße in Schwabmünchen sind bald abgeschlossen.

Plus Die Stadt Schwabmünchen gibt Millionen für die Gestaltung der Innenstadt aus. Was noch erledigt werden muss und welche Projekte die Stadt als nächstes angehen will.

Von Reinhold Radloff

Es ist fast vollbracht. Nur noch Kleinigkeiten müssen erledigt werden, dann ist das Sanierungsprojekt Fuggerstraße mit den angrenzenden Straßen abgeschlossen. Schon in wenigen Tagen kann damit gerechnet werden, dass auch die Frauenstraße freigegeben wird, zumindest teilweise.

