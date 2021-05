Schwabmünchen

12:00 Uhr

Ausstellung zeigt Cartoons zu Maskenknappheit und Abstandsregeln

In der neuen Ausstellung im Schwabmünchner Museum werden Alltagsprobleme in der Corona-Krise auf die Schippe genommen.

Von Uwe Bolten

Die kleine Eingangshalle ist leer, keine Musik durchdringt das Schwabmünchner Museum, auch die Eröffnungsworte von Leiterin Sabine Sünwoldt fehlen. "Die unvorhersehbaren Inzidenzwerte, die die Möglichkeiten im Kulturbetrieb festlegen, ließen eine reguläre Eröffnung nicht zu", sagt Sünwoldt und blickt in den Ausstellungsraum im Erdgeschoss.

