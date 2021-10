Der Bau der Trinkwasserleitung in Mittelstetten beginnt

Wegen der Arbeiten ist die Staatsstraße teils nur einspurig befahrbar. Wie lange die Arbeiten voraussichtlich dauern und warum sie nötig sind.

Die für Herbst geplante Erweiterung der Wasserversorgung durch eine neue Versorgungsleitung mit Ringschluss in Mittelstetten hat begonnen. Bei günstiger Witterung werden die Arbeiten Ende Dezember 2021, allerspätestens jedoch im Mai 2022, beendet sein. Hierzu wird es auch zu zeitlich befristeten Verkehrseinschränkungen kommen. Betroffen davon ist vor allen Dingen die Staatsstraße Richtung Großaitingen, die phasenweise nur einspurig befahrbar sein wird.

Der Stadtteil wird aktuell über eine einzige Leitung versorgt

Ein Großteil Mittelstettens wird aktuell noch über die Hauptleitung versorgt, die unter der Dorfstraße verläuft. Zusätzlich existiert seit 1995 eine zweite Versorgungsleitung in der Bergstraße, die aktuell jedoch am Schulweg endet. Diese Leitung soll nun in Richtung Norden verlängert werden und entlang der Staatsstraße verlaufen. Damit werden auch Löschwasserversorgung und Brandschutz erhöht.

In Mittelstetten wird eine neue Trinkwasserleitung gebaut. Die Staatsstraße, die am Ortsteil vorbeiführt, ist deshalb zeitweise nur einspurig befahrbar. Foto: Dr. Doris Hafner

Neubau der Leitung kostet etwa 700.000 Euro

Wenn beispielsweise derzeit im nördlichen Teil Mittelstettens ein Rohrbruch oder ein anderer Schaden auftritt, muss zur Behebung die komplette Wasserversorgung nördlich der St.-Magnus-Straße unterbrochen werden. Durch den Neubau wird dies bald nicht mehr notwendig sein, da somit ganz Mittelstetten von zwei Seiten aus mit Wasser versorgt werden kann. Die Kosten für den Wasserleitungsneubau betragen etwa 700.000 Euro.

Vor nötigen Arbeiten an bestehenden Wasserhausanschlüssen wird sich der Leiter des Wasserwerks Schwabmünchen, Udo Dehne, persönlich mit den entsprechenden Anliegern zu einer Beratung vor Ort in Verbindung setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch