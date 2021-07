Schwabmünchen

Goldmedaillen-Gewinnerin setzt sich in Schwabmünchen für Organspende ein

Plus Die Paralympics-Siegerin Franziska Liebhardt gab in Schwabmünchen sehr persönliche Einblicke in ihren Sport und ihre Krankheit. Erst kürzlich hat sie eine neue Lunge bekommen.

Von Kai Obermeier

"Ist es nicht besser, einfach in Frieden zu sterben?" Diese Gedanken schossen Franziska Liebhardt durch den Kopf, als sie sich entscheiden musste, sich auf die Warteliste für eine neue Lunge setzen zu lassen oder nicht. Jahre zuvor waren solche Gedanken noch in weiter Ferne. Über ihr Schicksal berichtete die Sportlerin im Ferdinand-Wagner-Saal in Schwabmünchen. Sie war zu Gast beim Organspende-Vortrag von Dr. Oana-Maria Ionus-Ceres und Dr. Claus Schöler von den Wertachkliniken.

