Handball-Nachwuchs kann sich für Deutsche Meisterschaft qualifizieren

Die B-Jugend-Handballerinnen des TSV Schwabmünchen haben die große Chance, sich für die Endrunde der deutschen Meisterschaft zu qualifizieren.

Ein Traum könnte für die B-Jugend-Handballerinnen des TSV Schwabmünchen am Samstagnachmittag in Erfüllung gehen. In einem finalen Ausscheidungsspiel auf bayerischer Ebene empfangen die Gelb-Blauen um 16 Uhr in der Hans-Nebauer-Sporthalle die HSG Würm/Mitte, wobei sich der Sieger dieser Auseinandersetzung für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Die Ausnahmeregelungen für den Jugendleistungssport und ein strenges Test- und Hygienekonzept rund um Training und die jetzt anstehenden Wettkämpfe machen es möglich, dass die Mädchen und ihr Trainer Lars Lammich trotz einer komplett ausgefallenen Saison jetzt ihrem Traum nachjagen können.

Auch wenn keine Zuschauer zu diesem mit großer Spannung erwarteten Match zugelassen sind, besteht trotzdem die Möglichkeit live dabei zu sein. Der Internet-Kanal Sportdeutschland.tv überträgt aus der Hans-Nebauer-Halle. (AZ)

