Schwabmünchen

06:00 Uhr

In Schwabmünchen schließen zwei Supermärkte für mehrere Wochen

Der Edeka in der Mindelheimer Straße und der Marktkauf in der Falkensteinstraße schließen im Oktober für mehrere Wochen.

Plus Im Südwesten von Schwabmünchen gibt es bald für einige Wochen keine Einkaufsmöglichkeit mehr - Marktkauf und Edeka sind geschlossen. Wo Betroffene Unterstützung finden.

Von Carmen Janzen

Viele Regale sind in beiden Supermärkten fast leer. In den nächsten Tagen schließen für mehrere Wochen sowohl der Marktkauf in der Falkensteinstraße als auch der Edeka in der Mindelheimer Straße. Für die Anwohner im Südwesten der Stadt bedeutet das, dass sie keine Einkaufsmöglichkeit mehr haben, die sie zu Fuß erreichen können. Wie kommt man also zum Einkaufen, wenn man nicht mehr Autofahren kann, schlecht zu Fuß unterwegs ist oder gar im Rollstuhl sitzt?

