Unbekannte brechen Container in Schwabmünchen auf

Einbrecher stehlen auf einer Baustelle in Schwabmünchen teures Werkzeug. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag einen Baustellencontainer in der Lilienthalstraße aufgebrochen, der nach Angaben der Polizei mit einem massiven Schloss gesichert war. Aus dem Container wurden Werkzeuge im Wert von zirka 3000 Euro gestohlen, drei Hilti-Akkuschrauber samt Akkus und Ladestationen, ebenso ein Rotationslasergerät derselben Marke. Der Sachschaden an Container und Schloss beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Die Polizei sucht Personen, die etwas beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegengenommen.