Schwabmünchen

vor 32 Min.

Wie die Zukunft des Hotel Deutschenbaur in Schwabmünchen aussieht

Günther Schuler, Koch und Chef des Hotels Deutschenbaur in Schwabmünchen, übergibt das Zepter an seine Tochter Eva.

Plus Günter Schuler übergibt das Hotel Deutschenbaur an seine Tochter. Das À-la-carte-Restaurant soll schließen. Was die neue Chefin stattdessen anbieten möchte.

Von Reinhold Radloff

Das Problem wird immer massiver und riesiger. Jetzt erreicht es auch das Hotel Deutschenbaur in Schwabmünchen und erfordert große Einschnitte in den Wirtschaftsbetrieb: das Personalproblem.

