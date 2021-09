Schwabmünchen

Wie hat der alte Postkeller in Schwabmünchen einst ausgesehen?

Mal diente der Postkeller in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen als Lagerkeller, mal als Mälzerei. Im Festsaal wurde gefeiert und Theater gespielt. Für ein Ausstellungsprojekt sucht das Schwabmünchner Museum Bilder des einstigen Gebäudes.

Von Felicitas Lachmayr

Eine Pferdekutsche klappert vorbei, dutzende Menschen tummeln sich vor dem imposanten Gebäude - der alte Postkeller in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen prägte das Leben in der Stadt. Davon zeugt eine Postkarte aus der Zeit um 1900. Sie ist eines der seltenen Exemplare, auf denen das markante Gebäude zu sehen ist.

