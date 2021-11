Starke Auftritte bei der Deutschen Meisterschaft

Die Schwabmünchner Schwimmerin Hannah Söllner kehrte von den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften mit starken Ergebnissen zurück.

Für Hannah Söllner wurde der Traum eines jeden Schwimmsportlers wahr: Einmal in der für die Bewerbung Berlins für die Olympischen Spiele 2000 konzipierten Schwimmhalle im Europasportpark am Start stehen zu dürfen. Für die Deutsche Jahrgangsmeisterschaft hat sich die junge Schwimmerin des TSV Schwabmünchen gleich fünfmal qualifizieren können.

Angesichts der Tatsache, dass sich nur jeweils 25 Sportler und Sportlerinnen pro Jahrgang und Disziplin für diese Meisterschaften qualifizieren, ist alleine die Teilnahme ein sensationeller Erfolg. Über 200 Meter Schmetterling und 400 Meter Lagen erreichte die 13-jährige Hannah Söllner unter Deutschlands vielversprechendem Nachwuchs zwei sehr respektable dreizehnte Plätze. Auch die Platzierungen über 200 Meter Lagen (20), 200 Meter Rücken (21.) und 200 Meter Brust (22.) haben die Sportlerin und ihren Trainer Helmut Heinfling gefreut.

Nur wenige Schwimmer aus kleinen Vereinen

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass sich die gravierenden Unterschiede zwischen kleineren Vereinen und den großen Landeskaderstützpunkten in diesem Jahr noch deutlicher als sonst zeigten. Die Trainingsmöglichkeiten waren seit Corona zu unterschiedlich. Während die einen händeringend um jede Minute Trainingsmöglichkeit im Wasser zu kämpfen hatten, konnten Stützpunkte, aber auch andere Vereine aus Großstädten mit ihren Kaderschwimmern auf Hallenbäder jederzeit zugreifen. So fiel auf, dass bei den diesjährigen deutschen Jahrgangsmeisterschaften nur noch sehr wenige Athleten und Athletinnen aus kleineren Vereinen die Qualifikation zu einer so hochklassigen Meisterschaft schafften. Podestplätze gingen an die Vereine, die zwischen sechs- und elfmal wöchentlich trainieren können. Umso höher sind das Talent und die großartigen Leistungen Hannah Söllners einzuschätzen.