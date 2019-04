vor 21 Min.

Sie halten die Kapelle Herrgottsruh in Schuss

Die Mitglieder des Fördervereins Herrgottsruhkapelle in Mickhausen erarbeiten Geld für nötige Ausbesserungen.

Von Walter Kleber

Dass dem Förderverein, der sich um den Unterhalt der über 300 Jahre alten Herrgottsruhkapelle bei Mickhausen kümmert, auch sechs Jahre nach deren Generalsanierung die Arbeit nicht ausgeht, berichtete kürzlich die Vorsitzende Margit Vogel bei der Jahreshauptversammlung im Schlosshofsaal.

Der Förderverein ist mit einem soliden Finanzpolster ausgestattet und greift der Gemeinde, in deren Eigentum sich die Kapelle befindet, bei Bedarf immer wieder unter die Arme. So hat er aus der eigenen Schatulle im zurückliegenden Jahr rund 4000 Euro für Maler- und Stuckarbeiten bezahlt, die für die fachgerechte Beseitigung einiger Risse und kleinerer Schmierereien erforderlich waren.

Die Fördermittel erarbeitet sich der Verein selbst

Seine Fördermittel erwirtschaftet der 2010 gegründete Verein bei einigen publikumsträchtigen Veranstaltungen im Jahreslauf: Mit einem Stand beim Advent der Ortsvereine im Schlosshof (Spezialität: „Bayerischer Döner“), mit der Sammlung ausgedienter Christbäume nach Weihnachten und – arbeits- und personalintensiver Höhepunkt – mit der Übernahme der kompletten Bewirtung der Teilnehmer und Zuschauer beim großen Kutschenturnier auf der Herrgottsruh.

Alle diese Veranstaltungen stehen auch im laufenden Jahr wieder im Kalender. Das Kutschenturnier am ersten September unter der Regie des stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Harald Forster feiert heuer gar ein erstes rundes Jubiläum: Bereits zum zehnten Mal nehmen die Vierbeiner den Parcours in der Freiluftarena hoch über der Staudengemeinde unter die Hufe. Daneben ist der Förderverein auch bei der Organisation und Durchführung kirchlicher Veranstaltungen in und um die Kapelle gefragt: Bei der traditionellen Maiandacht am ersten Mai, beim Gottesdienst mit Kräuterweihe am Feiertag Mariä Himmelfahrt und bei der romantischen Waldweihnacht am dritten Adventssonntag.

Noch immer ist der Förderverein auf der Suche nach zwei verschollenen Reliquienschränkchen

Mit Monika und Josefine Rinke hat der Förderverein zwei ehrenamtliche Kapellenpflegerinnen gefunden, die sich um das Erscheinungsbild, die Sauberkeit und den Blumenschmuck in der Herrgottsruhkapelle kümmern. Die beiden treten in diesem Amt die Nachfolge von Steffi und Hans Sattelmair an, bei denen sich Vorsitzende Margit Vogel für ihren jahrelangen unermüdlichen Einsatz bedankte. Noch nicht aufgegeben hat der Förderverein die Suche nach zwei verschollenen Reliquienschränkchen, die – auf alten Fotos gut zu erkennen – einst den Altar der Kapelle geschmückt hatten. Schatzmeisterin Rosemarie Lay hat im Haushalt dafür eine Rückstellung von 6000 Euro vorgesehen.

Bürgermeister Hans Biechele dankte den Mitgliedern des Fördervereins für ihren ganzjährigen Einsatz zum Wohl der Kapelle, die als Wahrzeichen von Mickhausen auf Besucher aus nah und fern eine ungebrochene Anziehungskraft ausübe. Der 111 Mitglieder zählende Herrgottsruhverein sei inzwischen eine feste Größe im Reigen der Ortsvereine Er bringe sich im dörflichen Leben kraftvoll ein und sei bei vielen Gemeinschaftsaktionen mit von der Partie.

Unter der Regie des Rathauschefs gingen die Neuwahlen der Vorstandschaft über die Bühne. Auch in den kommenden drei Jahren stehen Margit Vogel und ihr Stellvertreter Harald Forster an der Spitze des Fördervereins. Kassiererin ist weiterhin Rosemarie Lay, Schriftführerin bleibt Hannelore Reiter. Für die ausgeschiedenen Beisitzer Helga Bob und Werner Widmann wurden Christine Peukert und Monika Rinke neu in den Vorstand berufen. Kassenprüfer bleiben Dietmar Müller und Roland Rieger.

