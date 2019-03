vor 33 Min.

Singoldschützen suchen Talente

Mit einer frischen Idee versuchen die Großaitingen neue Sportler zu gewinnen. Worin sich gute Ergebnisse bei Trainingsschießen auszahlen.

Von Uwe Bolten

Der Schießsport ist ein Breitensport. Diese Feststellung von Helmut Geiger, 1. Schützenmeister der Singoldschützen, möchte der Verein mit einer Offensive für den Schießsport umsetzen. Neben Information werde die Aktion im Vordergrund stehen, erläutert Geiger weiter. Am Dienstag, 2. April, 2019 findet im Schützenheim an der Schützenstraße um 19 Uhr der Informationsabend statt, bei dem sich die Interessierten ein Bild über diesen anspruchsvollen Sport machen können. „Wir wollen neben der Vorstellung des Sports und unserem Verein auch die Möglichkeit bieten, ersten Kontakt zu Luftdruckwaffen bei einem Schießen zu bekommen“, berichtet Geiger weiter. Für die Interessenten, die sich an diesem Abend zu einer Mitgliedschaft entschließen, gibt es im Anschluss einen Trainingskurs an insgesamt zehn Terminen, bei dem unter Anleitung von erfahrenen Trainern die Technik erlernt werden könne. Die Gebühr für den Abend, die das Schießen einschließt, werde auf die Aufnahmegebühr angerechnet, erläutert Geiger.

Am Ende eines jeden Trainingsabends steht ein Wertungsschießen auf dem Programm, die besten acht Scheiben eines Schützen werden gewertet. „Nach Abschluss aller Trainingsabende erhalten die besten drei Schützen einen Rabatt auf die Aufnahmegebühr“, beschreibt Geiger den Plan. Dabei merkte er an, dass für Senioren auch ein aufgelegtes Schießen möglich sei.

Zur Teilnahme am Infoabend ist eine Anmeldung auf der Website www.singoldschuetzen.de oder eine E-Mail an info@singoldschuetzen.de notwendig. Telefonisch steht Schützenmeister Helmut Geiger unter 0176/14520415 für Fragen zur Verfügung.

