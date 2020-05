vor 19 Min.

So nehmen Königsbrunns Stadträte Abschied

Plus Bei der letzten Sitzung der Wahlperiode in Königsbrunn gibt es einen Rückblick mit Fotos und Musik. Warum einer der Dienstältesten der heimliche Hausjurist war.

Von Hermann Schmid

Sechs Jahre in sieben, acht Minuten – das erlebten die Königsbrunner Stadträte zum Abschluss ihrer letzten Sitzung der auslaufenden Wahlperiode. Anke Maresch und Silvia Hellerer vom Bürgermeisterbüro hatten für eine Bildpräsentation Porträtfotos der Mitglieder mit Motiven aus Sitzungen, Veranstaltungen und städtischen Projekten der vergangenen sechs Jahren kombiniert. Unterlegt war der Bilderreigen mit dem gefühlvollen „Time to Say Goodbye“.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Die Zeit, um Abschied zu nehmen, war zumindest für neun Mitglieder des 30-köpfigen Gremiums gekommen, die im neuen Rat, der erstmals am 5. Mai zusammentritt, nicht mehr präsent sein werden. Sie wurden unter Corona-Bedingungen in der Turnhalle der Schule an der Römerallee verabschiedet. Königsbrunns Bürgermeister formuliert persönliche Würdigung Bürgermeister Franz Feigl überreichte jedem von ihnen, zusätzlich zu den Ehrungen aufgrund der Dauer ihrer Zugehörigkeit zum Rat, einen Geschenkkorb, listete ihre Tätigkeiten in Ausschüssen und Gremien auf und formulierte jeweils eine persönliche Würdigung. So habe sich Peter Lösch, der als Nachrücker für Petra Fischer nur knapp zwei Jahre im Rat wirkte, auf die Finanzen konzentriert und dabei häufig „Klarheit und Wahrheit“ eingefordert. Markus Wiesmeier, knapp fünf Jahre als Nachrücker für Cornelia Ludescher im Rat, habe seine beruflichen Kenntnisse bei Strom und Energie eingebracht. Sie wurden im Königsbrunner Stadtrat geehrt 1 / 8 Zurück Vorwärts Zum Abschluss der aktuellen Stadtratsperiode wurden ausscheidende und langjährige Mitglieder geehrt. Im Einzelnen erhielten:

Präsentkörbe für Nachrücker (keine volle Periode): Jürgen Göttle, Peter Lösch (verabschiedet), Walter Schuler, Markus Wiesmeier (verabschiedet) und Christian Wörner.

Bürgermedaillen in Silber für eine volle Periode: Andrea Collisi, Hildegard Fröhlich, Ludwig Fröhlich, Christian Kunzi (verabschiedet), Wolfgang Leis (verabschiedet), Doris Lurz, Helmut Schuler, Peter Sommer, Christian Toth und Maximilian Wellner.

Bürgermedaillen in Gold für zwei volle Perioden: Ingrid Gärtner, Norbert Krix, Florian Kubsch, Jürgen Raab (verabschiedet) und Wilhelm Terhaag (verabschiedet).

Bürgerringe für drei volle Perioden: Brigitte Holz, Barbara Jaser, Alexander Leupolz, Paul Streicher und Petra Zeininger.

Bürgerringe mit einem Edelstein für vier volle Perioden: Alwin Jung, Wolfgang Peitzsch (verabschiedet) und Norbert Schwalber (verabschiedet).

Bürgerringe mit zwei Edelsteinen für fünf volle Perioden: Ursula Jung und Peter Henkel (verabschiedet).

Die Ehrenbezeichnung Altstadtrat wird verliehen an Peter Henkel, Wolfgang Peitzsch und Norbert Schwalber. Wolfgang Leis habe sich für die Belange des „kleinen Mannes“ und die Rechte der städtischen Mitarbeiter engagiert. Das Anliegen von Christian Kunzi, im Rat wie auch als Organisator des Königsfestivals von 2018, sei es gewesen, mehr Aktivitäten in die Stadt zu bringen. Jürgen Raab charakterisierte Feigl als „gewissenhaften Rechnungsprüfer“ und „guten Vermittler“. Ursula Jung erhielt für fünf volle Amtsperioden den Bürgerring mit zwei Edelsteinen, Alwin Jung für vier volle Amtsperioden den Bürgerring mit einem Edelstein. Bild: Hermann Schmid Auch Wilhelm Terhaag habe vermittelnd gewirkt, zudem die Kompetenzteams zu Energie und Umwelt aufgebaut und war der „Obergartler“ im Rat. Norbert Schwalber habe in 24 Jahren im Rat viele Aufgaben übernommen, in den vergangenen sechs Jahren lag sein Schwerpunkt auf Personal und Organisation. „Ein angesehener Stadtrat und einer, der sich überall hat sehen lassen“, hob Feigl hervor. Wolfgang Peitzsch habe sich, naheliegend für einen Gewerkschaftssekretär, sehr um Personalthemen gekümmert, er sei im Rat „ausgleichend und vermittelnd“ aufgetreten. Und Peter Henkel sei der „heimliche Hausjurist“ gewesen, den der Stadtrat und auch die Verwaltung ab und zu um Rat gebeten haben. Schwalber, Peitzsch und Henkel erhielten zudem den Titel „Altstadtrat“ für mindestens vier volle Perioden im Gremium. Von der Kita am Ilsesee über die Königstherme bis hin zum Jugendzentrum Matrix Bürgermeister Feigl hatte zuvor die zurückliegende Stadtratsperiode kurz Revue passieren lassen. Dabei gedachten die Anwesenden auch des im Juli 2015 verstorbenen Stadtrats Erwin Oppenländer und aller in dieser Periode verstorbenen ehemaligen Stadträte. Feigl erinnerte an die Themen, die diesen Rat seit Mai 2014 beschäftigt hatten, von der Fertigstellung der Kita am Ilsesee und des Jugendzentrums Matrix über Insolvenz der Königstherme, Flüchtlingswelle und dem Ausfall der Wasserversorgung im Juli 2017 bis hin zum Start der Arbeiten für die Tram und der Planung für neue Baugebiete im Südosten, mitsamt Einheimischen-Modell. Natalie Rohrer und Patrick Zech umrahmten die letzte Sitzung mit gefühlvollen Liedern. Bild: Hermann Schmid Diese und viele Themen mehr haben die Mitglieder in insgesamt 310 Sitzungen behandelt – 90 des Stadtrats, 48 des Hauptausschusses, 61 des Bauausschusses, 28 des Werkausschusses, 47 des Rechnungsprüfungsausschusses sowie 36 der Verwaltungsräte der Tochterunternehmen BVE (Eishalle) und KuKiJuFa (Kinderbetreuung). Fraktionssitzungen und sonstige Besprechungen seien da noch gar nicht mitgezählt, so Feigl. Lesen Sie dazu auch: Drei Urgesteine verlassen den Königsbrunner Stadtrat

Königsbrunn plant und will mehr Kita-Plätze schaffen

Mit Termin und Maske in die Stadtverwaltung

Themen folgen