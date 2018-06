vor 53 Min.

Stimmung bei blauem Himmel und Wolken

Stießen auf ein gelungenes Marktfest in Münster an: (von links) Feuerwehr-Vorsitzender Dietmar Müller, Maibaum-Gewinner Wolfgang Karl, Mickhausens Dritter Bürgermeister Michael Miller und Kommandant Andreas Reithmeier.

Bier und Musik, Kamel und Maibaum machen das Marktfest der Freiwilligen Feuerwehr Münster äußerst unterhaltsam. Glücksfee Anna-Sophie hatte viel zu tun.

Bei Hochsommer-Kaiserwetter lockte der traditionelle Münsterer Markt wieder hunderte von Besuchern an. Lediglich ein kurzes, heftiges Gewitter am frühen Nachmittag sorgte für einen Schreckmoment bei den Verantwortlichen der örtlichen Feuerwehr, die in einer großen Gemeinschaftsleistung das begleitende Marktfest im Garten der Familie Köbler schulterten. Vorsitzender Dietmar Müller konnte nach dem heftigen Regenguss schon wieder lachen. „Das Timing des Gewitters hat optimal gepasst: Das Mittagsgeschäft war gelaufen und die Jugendkapelle Stauden saß noch nicht auf der Bühne!“ Kurzfristig hatten die Festbesucher im Feuerwehrgerätehaus Unterschlupf gefunden. Kaum waren der letzte Donner verklungen und die nassen Tische wieder trocken gewischt, konnte das Marktfest bei besten Bedingungen bis zum Abend fortgesetzt werden. Im Nu waren die Tische unter der großen Buche wieder voll besetzt, flanierten die Marktbesucher durch die kleine, überschaubare Budengasse im Dorfzentrum. Stände mit Bekleidung, Süßigkeiten und Spielwaren präsentierten ihr Angebot.

Attraktionen auch für Kinder

Derweil hatten die vielen fleißigen Helfer der Feuerwehr in Schänke und Festküche alle Hände voll zu tun. Nach dem Mittagessen fanden am Nachmittag zur Kaffeestunde zahlreiche Kuchen – allesamt von den Frauen des Dorfes gespendet – reißenden Absatz. Für die musikalische Unterhaltung der Marktfestbesucher im Biergarten sorgten die Buben und Mädchen der Jugendkapelle Stauden unter der Leitung von Harry Schuster.

Eine Attraktion für die Kinder waren ein weiteres Mal ein Pony und ein Kamel. Von hoher, schaukelnder Warte aus hatten die jungen Reiter einen guten Blick auf den Jahrmarkt und das Festgeschehen.

Fester Bestandteil des Marktfestes in Münster ist seit Jahren die Verlosung des Maibaums. Kommandant Andreas Reithmeier war seit dem Vormittag unermüdlich zwischen den Tischreihen unterwegs und ließ in seiner beharrlich-charmanten Art nicht eher locker, bis alle Lose verkauft waren. Assistiert von Feuerwehr-Vorsitzendem Dietmar Müller zog Glücksfee Anna-Sophie das Los von Wolfgang Karl aus Mickhausen aus der Lostrommel. Der 36 Meter lange Maibaum war der Feuerwehr ein weiteres Mal von der Gräflich von Rechberg’schen Forstverwaltung gestiftet worden.

Den Festgottesdienst zum Herz-Jesu-Bruderschaftsfest am Vormittag hatte Pater Joji John in der Pfarrkirche Mickhausen gefeiert. (wkl)

Themen Folgen