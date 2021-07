Wilfried Semmlinger ist neuer Vorsitzender des TSV Königsbrunn

Plus Nach rund eineinhalb Jahren hat der TSV Königsbrunn wieder einen Vorsitzenden: Wilfried Semmlinger. Wie die Wahl lief und was er sich vornimmt.

Als im Dezember 2019 Siegfried Steinhart von seinem Amt als Vorsitzender des TSV Königsbrunn zurückgetreten war, stand der Verein auf einmal ohne Führung da. Seine beiden Stellvertreter Peter Schwind und Stefan Hintermayr übernahmen gemeinsam mit Schatzmeister Wilfried Semmlinger die Geschicke des knapp 1900 Mitglieder starken Vereins.