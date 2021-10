Zahlreiche Medaillen für Schwabmünchen

Die Kampfsportler des TSV Schwabmünchen kehrten mit guten Platzierungen von den World-Games im österreichischen Wagrain zurück.

Rund 850 Sportler von 126 Vereinen aus 27 Ländern und vier Kontinenten fanden sich in Wagrain zu den 14. World Games im Kampfsport ein. Mit dabei waren auch neun Sportler des TSV Schwabmünchen.

Für die Sportler des TSV Schwabmünchen standen zunächst die ersten Starts im Leichtkontakt auf dem Programm. Hier mussten Annika Starzinsky und Jana Heiß sowie Raphael Götzfried im Sport Jiu-Jitsu ran. Annika, die erst zum zweiten Mal bei einer so großen Meisterschaft startete, musste sich erst im Finale geschlagen geben. Jana verlor leider einen ihrer Kämpfe und holte sich Bronze.

Grandios kämpfte Raphael seinen ersten Kampf. Konnte der die erste Runde noch sicher für sich entscheiden, musste er sich nach Runde zwei seinem Gegner aus Tschechien geschlagen geben, als er durch eine kleine Unachtsamkeit in einen Konterwurf geriet und somit letztlich auch aus dem folgenden Haltegriff keine Chance mehr hatte, diesem zu entkommen.

Schwabmünchnerinnen kämpften oft gegeneinander

Am nächsten Tag hieß es auch für die Formen-Kämpfer und Starter der Selbstverteidigungsklassen alles geben. Leider mussten hier die Mädels vom TSV häufig gegen ihre Vereinskolleginnen kämpfen. So gingen Sarah Büttner, Aylin Albayrak und Jana Heiß im Taekwondo-Style und dem Grand-Champion-female an den Start. Im Hard-Style kam zu den Dreien dann auch noch Cornelia Haut mit dazu. Nicht anders erging es Raphael Götzfried, Anton Erward und Cornelia Haut in der Selbstverteidigung. Einzig Thomas Heiß, welcher seit Langem wieder auf der Matte stand, hatte nur Kontrahenten aus anderen Vereinen und Ländern. Trotzdem eroberten die Menkinger Sportler mit starken Leistungen bei 25 Starts 19 Mal das Podest. Gerade Sarah, welche bis zum Grand-Champion (hier kann jede Teilnehmerin egal mit welcher Form, ob Waffen oder ohne, ob mit Musik oder Free-Style starten) noch keine Medaille erzielt hatte, haute nochmals alles raus. Letztlich holte sie sich hier die mehr als verdiente Silbermedaille und den Titel Vize-Grand-Champion-Siegerin. Etwas Pech hatte Aylin Albayrak, welche mit einer sehr undurchsichtigen Kampfrichterentscheidung hadern und sich mit dem dritten Platz im Hard-Style zufriedengeben musste.

Alles in allem jedoch waren die Kampfsportler vom TSV Schwabmünchen mit ihren Leistungen und den Platzierungen, gerade im Hinblick auf das pandemiebedingte, fehlende Training zufrieden. Auch wegen der Kürze der Vorbereitungen ging erstmals die Synchron-Mannschaft, das eigentliche Flaggschiff der Schwabmünchner, nicht an den Start. Erstmals ging mit Sevval Dere auch eine Sportlerin in den Waffenformen an den Start. Sevval überzeugte mit einer sehr soliden Leistung, sorgte mit ihren "wirbelnden" Sai-Gabeln für Furore und holte Bronze.

Zusammengefasst erhielten die Sportler des TSV Schwabmünchen zweimal das Prädikat World-Games-Sieger, achtmal Vize-World-Games-Sieger und neunmal Bronze.

Die Platzierungen im Einzelnen

Selbstverteidigung +18, mixed 1. Platz Anton Erward, 2. Platz Raphael Götzfried, 5. Platz Cornelia Haut;

Taekwondo-Style 1. Platz Jana Heiß, 2. Platz Aylin Albayrak, 4. Platz Sarah Büttner (alle +18, female, Black-Belt), 2. Platz Annika Starzinsky, 3. Platz Sevval Dere (beide U18 female), 2. Platz Thomas Heiß (+35 und +45 male);

Hard-Style 3. Platz Aylin Albayrak und Jana Heiß, 5. Platz Sarah Büttner, 7. Platz Cornelia Haut (alle +18, female, mixed), 3. Platz Anton Erward (+18, male), 2. und 3. Platz Thomas Heiß (+45 bzw. +35, male);

Traditionelle Waffen-Formen 3. Platz Sevval Dere;

Leichtkontakt 2. Platz Annika Starzinsky (-50 kg, female), 3. Platz Jana Heiß (+70 Kg, female);

Sport-Jiu-Jitsu 7. Platz Raphael Götzfried;

Grand-Champion 2. Platz Sarah Büttner, 3. Platz Jana Heiß, 4. Platz Aylin Albayrak (alle +18 female), 2. Platz Thomas Heiß (+18 male).