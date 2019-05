01.06.2019

Tauschparty für Fußballsticker

TSV Bobingen hat eigenes Sammelalbum

Vor Ostern brachte die Abteilung Fußball des TSV Bobingen ein Sammelheft mit Bildern aller Mannschaften auf den Markt. Auf den Schulhöfen und Nachmittags werden seither eifrig die Sammelkarten getauscht und in die Sammelhefte eingeklebt. Wer sein Heft noch nicht ganz voll hat und noch einige Bilder sucht, der kann am Samstag, 1. Juni, zu einer Tauschparty ins neue TSV-Vereinsheim an der Hoechster Straße kommen. Damit die Tauschparty ein voller Erfolg wird, sorgt die Abteilungsleitung für Pommes, Grillgut und Getränke zum Verkauf. Zusätzlich kann man sich am Samstag die Heimspiele der C1-Junioren um 10 Uhr, der B1-Junioren um 13 Uhr sowie der A1-Junioren um 15.30 Uhr ansehen. (anja)

