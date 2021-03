vor 16 Min.

Unbekannter fährt Auto auf Supermarkt-Parkplatz an

Die Polizei Bobingen sucht einen Autofahrer, der in Königsbrunn ein anderes Fahrzeug beschädigt und sich dann aus dem Staub gemacht hat.

Nur fünf Minuten war ein Autobesitzer in Königsbrunn beim Einkaufen in einem Supermarkt. Als er zurückkam, sah er, dass jemand seinen Wagen angefahren hatte.

Nach einem kurzen Einkauf in einem Königsbrunner Supermarkt am Messerschmittring hat ein Autobesitzer eine böse Überraschung erlebt: Jemand hatte seinen Wagen angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht. Passiert ist der Unfall am Donnerstag, 11. März, zwischen 11.55 und 12 Uhr berichtet die Polizei.

An dem Wagen ist die hintere rechte Tür beschädigt, Lackspuren deuten auf ein weißes Auto als Verursacher hin. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 melden. (AZ)

