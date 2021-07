Untermeitingen

18:20 Uhr

Untermeitingen schafft neue Plätze in den Kitas

Plus Die Kita Heuweg in Untermeitingen wird aufgestockt. Der Kindergarten Lechfeld soll für 3,7 Millionen Euro saniert werden. Dann hätten hier zwei Krippengruppen Platz.

Von Hieronymus Schneider

Vor drei Jahren erst wurde in Untermeitingen eine neue Kindertagesstätte (Kita) am Heuweg gebaut. Die damit geschaffenen 100 Kindergarten- und 30 Krippenplätze sollten für längere Zeit reichen. In weiser Voraussicht wurde aber beim Bau bereits eine Erweiterungsmöglichkeit vorgesehen. „Diese Erweiterung der Kita Heuweg kommt nun schneller als uns lieb ist“, stellte Bürgermeister Simon Schropp vor dem Gemeinderat fest und erläuterte die gesamte Betreuungssituation.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen