vor 35 Min.

Viele Besucher genießen die Adventsstimmung

Der Niklausmarkt zieht Königsbrunner und Auswärtige an. Die jungen Gäste schreiben fleißig Weihnachtswünsche ans Christkind, im Infopavillon 955 wird es voll.

Von Claudia Deeney

Am Freitagabend war die Welt auf dem Niklausmarkt in der Brunnenstadt noch in Ordnung „Ein sehr schöner Weihnachtsmarkt ist das hier“, lobte Wided Hosemann. Besonders gut gefällt der Erstbesucherin aus Augsburg, dass zwar viele Menschen da seien, aber man trotzdem noch vorwärts kommt mit Kindern. „Ich bin zum ersten Mal hier mit Familie und Freunden, aber bestimmt nicht zum letzten Mal“, bekräftigt die junge Mama ihr Lob.

Auch ihr Sohn Lukas fühlt sich offensichtlich sehr wohl. Der Siebenjährige nutzt die Chance, dem Christkind in der Hirtengrotte schriftlich mitzuteilen, was er sich zu Weihnachten wünscht. Interessanterweise hat er nicht nur materielle Dinge an der Wand verewigt, sondern auch einen sehr ideellen Wunsch. Lukas würde sich über eine Playmobil-Schule sehr freuen steht da, aber auch eine brave Schwester wäre wohl eine ganz tolle Sache. Und eine Idee für einen weiteren Wunsch kommt Lukas beim Anblick des ebenfalls siebenjährigen Frederik. Dieser ist FCA-Fan und trägt eine passende Mütze. So etwas möchte Lukas auch, allerdings in den FC-Bayern-Farben.

Weihnachtswunsch: “Viele Freunde und Glück in der Schule“

Das teilt er dem Christkind dann auch noch persönlich mit und darf zusammen mit Frederik dem weiß-gold-gewandeten Gotteskind auch noch ganz nahekommen. Auf Nachfrage, was sich denn der junge FCA-Fan wünscht zu Weihnachten, antwortet dieser: „Viele Freunde und viel Glück in der Schule“. Also ebenfalls zwei sehr philosophisch gedachte Bitten.

Beim Anblick der vielen Lichterketten kann man schon leicht ins Philosophieren kommen. So auch Christiane Dzwiza und ihr Mann Joachim. Die Königsbrunner kommen regelmäßig zum Niklausmarkt und betonen, dass einfach die Tatsache, dass dieser tolle Markt stattfindet, eine Motivation sei, abends das Haus nochmals zu verlassen. „Das Wetter hält und wir wissen, Niklausmarkt ist, also, raffen wir uns auf, nach der Arbeit bummeln zu gehen“, erklärt Christiane Dzwiza und ihr Mann fügt hinzu: „Es ist wirklich schön hier, die vielen Lichter das sorgt für eine glanzvolle Atmosphäre.“ Und genau wie viele andere Besucher auch, wissen die beiden genau, welche Stände sie unbedingt besuchen wollen.

Viel Stress für die Helfer bedeutet viele Einnahmen für den Verein

Der Niklausmarkt bietet traditionell den Vereinen der Stadt die Möglichkeit, ihre Vereinskassen aufzubessern und das nutzen auch in diesem Jahr wieder sehr viele Organisationen zu denen auch Schulen und Kindergärten gehören. „Wir haben über 50 Stände hier und nur ganz wenige gewerbliche Anbieter sind dabei“, erklärt dazu auch Roland Krätschmer vom Ordnungsamt. Der Eishockeyverein vom EV Königsbrunn „Die Pinguine“ verkauft passenderweise Feuerzangenbowle, heiß geht es auf dem Eis ja auch oft her, wissen die drei Junioren-Mamas die fleißig ausschenken. Rund anderthalb Stunden dauern die verschiedenen Schichten und Edith Meier, Birgit Fiebig und Karin Neumann machen jedes Jahr mit. „Uns macht das großen Spaß, wir arbeiten ja nicht nur und sind Gott sei Dank im Stress, sondern wir unterhalten uns auch mit den Gästen, die kommen“. Gott sei Dank im Stress, weil dann die Kasse klingelt. Und das ist am Freitagabend, wohin man schaut überall der Fall. Lange Menschenschlangen vor den Ständen und wer dann endlich sein Getränk und seine kulinarischen Köstlichkeiten genossen hat, macht sich anschließend auf den Weg vor die Bühne, wo musikalische Darbietungen für gute Laune sorgen.

Sehr gute Laune haben auch die freiwilligen Helfer vom Hilfsfonds Königsbrunn. Auch bei ihnen geht es am Stand im Infopavillon 955 rund. Viele Menschen ziehen Lose, in der Hoffnung vielleicht den großen gespendeten Bären zu gewinnen. Zahlreiche Preise warten dort, alle neu und alle von Sponsoren gestiftet. Im Rundgang durch den Saal des „955“ ist es eng, viele Menschen tummeln sich hier, um das Angebot in Augenschein zu nehmen. Draußen wie drinnen unterhalten sich die Menschen und da gibt es ein Gesprächsthema, das für Schmunzeln sorgt. Am Freitag fuhr nach der kurzfristigen Absage der Niklaus-Shuttlebus nicht. So mancher Königsbrunner stand ziemlich lange an der Haltestelle und es kamen nur die Linienbusse. Auf Nachfrage bei den Busfahrern erfuhren die Wartenden, dass wegen der Linienfahrten der Nikolaus leider nicht vorbeikommt mit fahrbarem Untersatz. Und nun? Mit christlicher Nächstenliebe wurden die Niklausmarktbesucher vom AVV an ihr Ziel gebracht, ganz im Sinne von Weihnachten.

Themen Folgen