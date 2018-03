21:00 Uhr

Voller Einsatz für die Musik – mit neuer Mannschaft

Der Freundeskreis der Musikschule Königsbrunn zieht Bilanz, schmiedet Pläne und wählt einen neuen Vorstand.

Gitarren, Klarinetten, Verstärker, moderne Keyboards, eine Violine und ein Xylofon. All diese Instrumente hat der Freundeskreis der Musikschule Königsbrunn im letzten Jahr für die Schüler angeschafft – oder wird sie in Kürze der Schule spenden. Der Vorsitzende Joachim Marin konnte bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Freundeskreises verkünden, dass 2018 eine Rekordförderung im Wert von 13500 Euro erreicht wird.

Rund 130 Mitglieder zählt der Freundeskreis der Musikschule Königsbrunn. Zur Versammlung zog der Verein Bilanz: Der Freundeskreis unterstützte die Musikschule im vergangenen Jahr nicht nur finanziell, er brachte sich auch bei Organisation zahlreicher Veranstaltungen ein. Dazu zählten die Aktionen „Instrumente stellen sich vor“ und „Chill Out“, das „Triple Music Festival“ sowie das Adventskonzert der Musikschule.

Engagement kommt nicht nur Königsbrunner Musikschülern zugute

Robert Weisser, der Leiter der Musikschule, weiß das Engagement zu schätzen. Er berichtete, dass sich die Mitglieder des Freundeskreises seit vielen Jahren ehrenamtlich engagieren, um das Angebot der Musikschule weiter zu optimieren: „Dies kommt nicht nur den Königsbrunner Musikschülern zugute, sondern lockt auch Musikschüler anderer Gemeinden in die Brunnenstadt.“ Eine musikalische Note prägte auch die Jahreshauptversammlung: Im Rahmenprogramm spielte eine Percussion-Combo unter der Leitung von Musikschullehrer Joachim Holzhauser.

Bei der Versammlung dankte Robert Weisser auch dem Vorstand für die Zusammenarbeit: „Mit eurem Einsatz, der gerade in der heutigen Zeit alles andere als selbstverständlich ist, habt ihr maßgeblich dazu beigetragen, dass die Schülerinnen und Schüler Bedingungen vorfinden, um die uns andere Schulen beneiden.“ Besonderen Dank sprach er den langjährigen Vorstandsmitgliedern Christine Bönigk, Angelika Diller und Elmar Diller aus, die sich nicht mehr zur Wiederwahl stellten.

Einstimmige Ergebnisse bei den Neuwahlen

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurde das Engagement im Verein deutlich. Für die Wiederbesetzung des Vorstands stellten sich viele Kandidaten zur Verfügung, ein Ehrenamt zu übernehmen. Entsprechend einstimmig wurden dann auch die neuen Vorstandsmitglieder gewählt. Der ebenfalls einstimmig wiedergewählte Vorsitzende Joachim Marin versprach, dass der Freundeskreis auch in der neuen Zusammensetzung die bewährte Unterstützung und hervorragende Zusammenarbeit mit der Musikschule fortsetzen wolle – zum Wohl der Kinder, aber auch zur Bereicherung des Kulturangebots in Königsbrunn. Bürgermeister Franz Feigl schloss sich den Dankesworten an und berichtete über die anstehenden Planungen hinsichtlich der Schulumbauten und -umzüge in Königsbrunn. Dabei versicherte er, dass die Musikschule trotz der notwendigen Maßnahmen die nächsten Jahre in ihren derzeitigen Unterrichtsräumen bleiben kann.

Im Amt des Vorsitzenden wurde Joachim Marin bestätigt, zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Georg Klar gewählt. Als Schriftführer wurde Tobias Möhring gewählt, die stellvertretende Schriftführerin ist Anna Maihöfner. Das Amt der Kassiererin übernehmen Olga Born und Sonja Klar. Als Beisitzer engagieren sich in der neuen Amtszeit Eduard Leingang, Jens Vogt, Georg Bogendörfer, Markus Bley und Christoph Marin, Revisor ist Matthias Sauer. (AZ)