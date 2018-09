vor 20 Min.

Von oben sieht alles anders aus

Bei einem virtuellen Rundflug über Schwabmünchen zeigt Stadtarchivarin Sabine Sünwoldt die Entwicklung der Stadt von 1900 bis heute auf.

Von Uwe Bolten

Vollkommen überrascht über das große Interesse der Bürger an der Stadtgeschichte zeigte sich Stadtarchivarin Sabine Sünwoldt, als sie die Türen des von ihr geleiteten Museums öffnete. Der Andrang der Besucher zum Vortrag „Von oben gesehen“, der in einem virtuellen Rundflug über Schwabmünchen von 1900 bis heute ermöglichte, übertraf alle Erwartungen. „Wir haben extra keine große Werbung gemacht“, sagte sie mit einigen Helfern zusätzliche Stühle schleppend, um den weit mehr als 60 Zuhörern im Vortragsraum des zweiten Stocks weitere Sitzplätze bieten zu können.

„Die Menschen wollten schon immer alles von oben beobachten, um einen besseren Überblick zu bekommen. Jedoch: Von oben sieht alles anders aus“, führte sie in das Thema ein und zählte neben dem Flugzeug oder Ballon den Kirchturm, Wasserturm oder der Drehleiter der Feuerwehr die höher gelegenen Punkte der Stadt mit Aussichtspotenzial auf.

Zuhörer erzählen über alte Zeiten beim Thema Zirkus

Während des virtuellen Rundflugs durch die Zeiten und den lokalen Raum führte Sünwoldt die Betrachter der groß projizierten Bilder, immer markante Punkte zu Orientierung ansprechend, durch die Stadt. Dabei stellten der Michaeli-Markt auf der Fuggerstraße, das Winterquartier des Zirkus Adolf Fischer im heutigen Betriebsgebäude der Firma Zettler, die Sankt Michael Kirche, die Stadthalle und das Museumsgebäude selber mit ihren Geschichten immer wieder Ankerpunkte dar. Gerade beim Thema Zirkus sprudelten bei den älteren Zuhörern die Erinnerungen. „Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Tiere, die wegen der Eisenbahnrampe im Lechfeld dort aus den Zügen geholt wurden, per Traktortransport hier in Schwabmünchen ankamen“, sagte eine ältere Dame nach der Veranstaltung.

Als weiterer Orientierungspunkt, gerade auf alten Bildern, stechen die Schornsteine der ehemaligen Mechanischen Baumwollweberei C.J. Holzhey ins Auge. Aus dem Publikum, das sich aus allen Altersgruppen zusammensetzte, waren immer wieder leise Gespräche zu hören, die Erlebtes mit den Bildern in Einklang brachten oder Geschichten zu Gebäuden und Plätzen zuordneten. Insbesondere weckten vergleichende Fotografien der Innenstadt zwischen heute und früher Erinnerungen gerade bei den Älteren aus.

„Ich sehe es auch als meine Aufgabe als Stadtarchivarin an, den Bürgern die Entwicklung der Stadt nicht nur an Hand von Zahlen oder Tabellen aufbereiten zu können. Luftaufnahmen bieten einen unerschöpflichen Fundus, Vergleiche anzustellen und den eigenen Lebensweg nacherleben zu können“, sagte sie und kündigte auf Grund der Nachfrage weitere Veranstaltungen dieser Art an.

