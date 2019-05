vor 37 Min.

Vorfreude auf die Jubiläumsausstellung

Der Königsbrunner Künstlerkreis wird 40 Jahre alt. Der Verein hat sich über die Jahre von einem Treffpunkt zu einer gesellschaftlichen Größe in der Stadt entwickelt. Wie der Geburtstag gefeiert wird

Von Sabine Hämmer

Miteinander arbeiten, miteinander diskutieren, miteinander erleben, miteinander ermalen – dies sind seit 1979 die Leitsätze des Königsbrunner Künstlerkreises (KKK), einer kreativen Gemeinschaft, zusammengesetzt aus diversen Künstlern aus Königsbrunn und Umgebung. Heuer feiert der KKK sein 40-jähriges Bestehen, dicke Ordner mit Zeitdokumenten erzählen den Werdegang des Malklubs.

Wie alles begann: Auf Anregung von Wally Hübner, einer begeisterten Hobby-Malerin, trafen sich 1979 acht Kunstinteressierte in der „Freizeitecke“, bei ihrem Ehemann Bruno Hübner. Erste regelmäßige Treffen finden damals nicht wie aktuell allwöchentlich, sondern im Drei-Wochen-Turnus statt. Eine erste Ausstellung anlässlich der Königsbrunner Gautsch wurde am 24. Juni 1979 in der obersten Etage des Möbelhauses Streit abgehalten. Anschließend wurde German Hehl zum Vorsitzenden gewählt.

Fortan wurden die Klubabende jeden ersten Dienstag im Monat im Gasthof Krone abgehalten. Gleichzeitig gab es in der Realschule Übungsabende mit Themenschwerpunkten, an denen nun bereits 15 Hobby-Maler teilnahmen. Eine erste Ausstellung im Rathaus fand 1982 statt. 1983 wurde Günter Cämmerer zum Vorsitzenden gewählt.

Seit 1987 bis heute, üben die Künstler in der neu erbauten Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt. Günter Cämmerer organisierte zahlreiche informative Kunstreisen durch ganz Europa. „Zahlreiche Bürgermeister empfingen die Königsbrunner Malgruppe und genossen den multikulturellen Austausch“, erinnert sich der ehemalige Vorsitzende, der soweit gesundheitlich möglich, als Ehrengast zu diversen Ausstellungen und Festen kommt. „Erlöse aus verkauften Bildern flossen stets auch an wohltätige Zwecke“, betont Cämmerer.

2004 übernahm Klaus-Peter Glaser die Leitung des Künstlerkreises. Die Jahresausstellung anlässlich der kulturellen Gautscheröffnung ist inzwischen feste Tradition. Jahrelang präsentierte sich der KKK beim Markt der Vereine, ist aktiv im Ferienprogramm, beim Festumzug der Stadt, Festen der Stadtbücherei oder auch in der Seniorenwohnanlage Asternpark. Doch auch im Großraum Augsburg ist der KKK dank zahlreicher Ausstellungen mittlerweile bestens bekannt.

2005 baute Klaus-Peter Glaser im KKK auch eine Jugendgruppe auf. Die Jugendlichen widmen sich der Manga-Malerei und richten Ausstellungen im Rathaus, dem Jugendzentrum und im Augsburger Zeughaus aus. 2011 erhielt die Gruppe gemeinsam mit ihrem Leiter den kulturellen Anerkennungspreis der Stadt Königsbrunn.

Kunstfahrten zu Ausstellungen, Kunstreisen wie beispielsweise nach Kassel zur Documenta oder nach Amsterdam bereichern das Angebot im Verein. Filmabende über bekannte Künstler, Workshops zu diversen Maltechniken gibt es bei den Übungsstunden zu entdecken. Marie-Luise Reichelt, seit drei Jahrzehnten aktives Mitglied, auch Übungsleiterin bei Workshops beim KKK, erinnert sich: „Während früher fast ausschließlich mit Aquarellfarben experimentiert und viel im Freien gemalt wurde, geht der Trend mittlerweile hin zur Acrylmalerei. Auch diverse Mischtechniken, Drucktechniken wurden erarbeitet und in modernen Bildern umgesetzt.“

Seit zehn Jahren wird alljährlich auch ein Kunstkalender gedruckt. Aus dem Erlös fließt jeweils ein Euro an die Königsbrunner Tafel. Austausch und Geselligkeit werden beim Sommerfest und der Weihnachtsfeier gepflegt. Seit 2016 leitet Jürgen Hörauf den KKK, dem aktuell 30 Mitglieder angehören. „Neulinge mit Interesse an Malerei, gerne auch mit neuen Ideen sind uns jederzeit herzlich willkommen“, betont Hörauf.

„Kunst bewegt – 40 Jahre Königsbrunner Künstlerkreis“, lautet der Titel der Jubiläumsausstellung, die anlässlich der kulturellen Gautscheröffnung von Montag, 24. Juni (Vernissage um 19.30 Uhr), bis Donnerstag, 10. Oktober, im Kunstkarree des Rathauses zu sehen sein wird. Neben brandneuen Exponaten gibt es diesmal auch Bilder aus vergangener Zeit zu entdecken. Zeitdokumente zeigen ergänzend das breitgefächerte Betätigungsfeld der alt eingesessenen Künstlervereinigung.

Neue Jugendliche ab zwölf Jahren mit Freude am Malen können sich bei Klaus-Peter Glaser melden unter Telefon 08231/31555. Informationen für erwachsene Interessierte gibt es unter Telefon 0821/993931 oder per E-Mail info@koenigsbrunner-kuenstlerkreis.de.

