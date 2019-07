vor 19 Min.

Wahl 2020: Goßner will wieder antreten

Erwin Goßner will wieder kandidieren.

Großaitingens Bürgermeister Erwin Goßner stellt sich Gerüchten. Jetzt klärt er auf: Er will bei der Wahl 2020 noch einmal antreten.

Von Hieronymus Schneider

Am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung gab Großaitingens Bürgermeister Erwin Goßner seine Entscheidung bekannt: „Entgegen anderslautenden Gerüchten werde ich mich bei der Kommunalwahl 2020 wieder als Bürgermeister zur Wahl stellen, ohne auf einer Liste einer Partei oder Wählervereinigung für den Gemeinderat zu kandidieren.“

2014 hatte sich Goßner knapp gegen Klemens Hutter durchgesetzt: Er hatte gerade einmal 43 Stimmen Vorsprung. Goßner wurde damit Nachfolger von Franz Stellinger.

Weitere große Themen der Sitzung waren Bauprojekte. Zum einen ging es um die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Nikolaus. Architekt Christian Bosse erläuterte die Pläne für einen Anbau an der Südseite des bestehenden Gebäudes. Durch eine Erhöhung des Obergeschosses werden ein weiterer Gruppenraum, eine Küche, ein Intensivraum und zwei separate Speiseräume für je 50 Kinder ermöglicht. Dies entspreche dem Wunsch der Kindergartenleitung.

Der Anbau erhält einen eigenen Eingang und eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Der Gemeinderat billigte den Planungsentwurf, der somit zur Genehmigung dem Landratsamt vorgelegt werden kann. Für die Zukunft wurde über die Möglichkeiten für einen Aufzug an dem Gebäude, welches die Kindertagesstätte und den Gemeindesaal in der Reinhartshofer Straße verbindet, diskutiert. Schließlich wurde diese Frage zur Detailplanung an den Bauausschuss verwiesen.

