Wann kommt das neue Bildungshaus?

Das Bobinger Millionenprojekt an der Pestalozzistraße ist seit Jahren im Gespräch. Für die Stadtbücherei drängt es nicht nur wegen Platznot.

Von Peter Stöbich

Vier Jahre ist es bereits her, dass eine knappe Mehrheit des Bobinger Stadtrats einen Umzug der Bücherei von der Alten Mädchenschule in die ehemalige Brauerei an der Hochstraße abgelehnt hatte. Wegen der Kosten von 1,75 Millionen Euro wollten die CSU-Räte damals eine weitere Verschuldung nicht mittragen. Wie sieht es heute aus mit den Plänen für die Alternativlösung: ein modernes Bildungshaus an der Pestalozzistraße, für das sich der Stadtrat im Sommer 2016 entschieden hatte?

Dafür war ursprünglich ein Baubeginn für Anfang dieses Jahres ins Auge gefasst worden. Vor allem für die beengte Stadtbücherei wäre es wichtig, dass sie in zeitgemäßen Räumen endlich mehr Platz bekommt. Ihre Leiterinnen Judith Hitzelberger und Verena Weber wollen am Mittwoch nach Augsburg fahren, um in einem Gespräch mit dem Architekten ihre Vorstellungen und Wünsche für die neue Bibliothek zu erläutern.

„Eine nachhaltige Aufwertung, vor allem durch die zeitgemäße Präsentation der Bibliothek, wäre ein kulturell und wirtschaftlich anspruchsvolles Projekt, das wir auch im Rahmen der Innenstadt-Entwicklung zusammen mit der Städtebauförderung angehen sollten“, hatte Stadtbaumeister Rainer Thierbach bei der Präsentation des barrierefreien Nutzungskonzepts festgestellt – das war vor fast drei Jahren.

Start mit einem Zuschussantrag

Wann das Millionenprojekt – die Rede war bisher von 2,6 Millionen – spruchreif wird, kann Thierbach nicht genau sagen. Jedenfalls soll der Zuschussantrag bis Ende dieses Jahres fertiggestellt und bei der Regierung von Schwaben eingereicht werden. „Der weitere Zeitplan wird dann nach Fertigstellung der Zuschussanträge in den Gremien beraten und abgestimmt“, sagt Thierbach auf Anfrage unserer Zeitung. Bis dahin soll es auch Klarheit über die Kosten für ein neues Ganzjahresbad als Ersatz für das „Aquamarin“ geben.

Momentan gibt es Gespräche mit den Nutzern der Alten Mädchenschule; außerdem laufen die Angebotsverfahren für die Fachplaner Haustechnik, die im Juni beauftragt werden sollen. Über das Raumprogramm wollen die Bobinger Räte dann nochmals beraten. „Wann das sein wird, darüber lässt sich derzeit noch nichts Konkretes sagen“, so der Stadtbaumeister.

ziel: mehr Aufenthaltsqualität

Hitzelberger und ihr Team freuen sich, dass die Stadtbibliothek nicht länger ein Stiefkind bleibt; denn in den Räumen an der Pestalozzistraße geht es sehr eng zu, wenn viele Kunden gleichzeitig nach Lektüre suchen. Auch für Lesungen oder sonstige Veranstaltungen ist wenig Platz. Deshalb wünschen sich auch viele Leser mehr Aufenthaltsqualität, die es nach dem geplanten Umbau endlich geben soll.

Auch aufgrund der laufenden Ausweitung ihres Angebots stößt die Bücherei an ihre Kapazitätsgrenzen. Zum Vergleich: Die öffentliche Bibliothek in der Marktgemeinde Mering ist mit 350 Quadratmetern doppelt so groß. „Wir merken, dass sich die Besucher nicht mehr gern und lang in unseren engen Räumen aufhalten“, stellt Hitzelberger fest. Die Zahl der Entleihungen konnte nur dank der Möglichkeit konstant gehalten werden, auch übers Internet Medien zu nutzen; doch rechnet man die „Onleihe“ aus der Statistik heraus, so sind in den vergangenen fünf Jahren die Entleihzahlen um rund 10000 gesunken. Diesen Abwärtstrend wertet die Bücherei als ein deutliches Zeichen für die mangelnde Attraktivität der Bobinger Bücherei.

Ein weiteres Problem: Derzeit gibt es auch keinen barrierefreien Zugang in die Alte Mädchenschule. „Bei Kinderwagen oder Rollstuhlfahrern müssen wir immer raus auf den Gang und beim Tragen über die Treppen mithelfen“, schildert Hitzelberger, „das ist sehr umständlich.“

Das Raumprogramm steht

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses hatten sich schon vor längerer Zeit auf ein Raumprogramm verständigt, bei dem unter anderem Bücherei, Museen und Volkshochschule zum Zug kommen sollen. Das sieht die Planung vor: Im Erdgeschoss finden unter anderem das „Haus der kleinen Forscher“ und wie bisher Räume für den „Treffpunkt soziale Stadt“ Platz; außerdem soll es einen 80 Quadratmeter großen Mehrzweckraum für Veranstaltungen geben. Die Bücherei wandert hinauf in den ersten Stock, wo ihr mit Leseecke, Büro und Lagerflächen knapp 400 Quadratmeter zur Verfügung stehen werden.

Unterm Dach sind Schul-, Heimat- und Pergamentmuseum untergebracht, über das ganze Haus verteilt sind Büros, Nebenräume und Toiletten. Das Untergeschoss beherbergt neben der Haustechnik einen Musik-Probenraum sowie Keller- und Nebenräume. Thierbach möchte auch einen Aufzug unterbringen und so alle Stockwerke barrierefrei zugänglich machen. Der Schwerpunkt des vorgesehenen Nutzungskonzepts liegt auf dem Bereich Sozial- und Bildungskultur, Zuschüsse erhofft man sich aus Mitteln der Städtebauförderung.

Das Projekt ist im Stadtrat umstritten: Während es die SPD für wünschenswert, aber angesichts anderer Aufgaben nicht für dringlich hält, will die CSU unter anderem der Stadtbücherei mehr Platz verschaffen. Ursprünglich war der Start des Umbaus für Anfang 2018 und die Fertigstellung für April 2019 angedacht; wann Bobingen tatsächlich ein Bildungshaus bekommen wird, ist ungewiss, denn angesichts der aktuellen Baukonjunktur dürfte es wohl kaum bei Kosten von 2,6 Millionen bleiben, zumal sich Staat und Kommunen momentan schwertun, überhaupt Baufirmen mit freier Kapazität für Aufträge zu gewinnen.

