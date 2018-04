vor 22 Min.

Warum Kinder ein Stofftier auf dem Kopf tragen

Beim neuen Kurs „Kidding Around Yoga“ werden in Neusäß schon die Kleinsten an Yoga herangeführt. Welchen Sinn das haben soll

Von Katharina Forstmair

Claudia Weigand erzählt von Blumenwiesen, Schmetterlingen und Hasen, während die Kinder um sie herum mit geschlossenen Augen auf ihren Matten liegen. Im neuen Kinderyogakurs beim TSV Neusäß sollen diese die Möglichkeit bekommen, auch mal abzuschalten und sich dem Druck der restlichen Welt zu entziehen. Ein gewöhnlicher Kinderyogakurs sei es aber nicht, betont die Trainerin. „Kinderyoga ist immer so langweilig und lahm.“ Das lange Halten von Posen sei außerdem nichts für Kinder.

Deshalb wendet sie das amerikanische Konzept „Kidding Around Yoga“ an. Dieses verbindet die typischen Yogaposen mit schnellen, dynamischen Liedern. Auf Englisch werden dabei Geschichten von herabschauenden Hunden, Kobras und buckelnden Katzen gesungen. Die sechs- bis zehnjährigen Kinder sollen diese nachahmen. Auch der klassische Sonnengruß darf natürlich nicht fehlen. Dadurch dass die Lieder auf Englisch sind, spielt auch der Spracherwerb eine große Rolle. „Wenn ein paar Stunden vergangen sind, singen die Kinder schon mit. Die merken dann gar nicht mehr, dass das Englisch ist“, erzählt Claudia Weigand.

Auch andere Yoga-Elemente sollen den Kindern spielerisch nähergebracht werden. „Es ist ein bisschen was von allem dabei. Atemübungen, Lachyoga und Meditieren.“

Die aufrechte Haltung beim Meditieren lernen die Kinder durch das Balancieren eines Stofftiers auf dem Kopf. Anschließend dürfen sich alle auf den Rücken legen und die Augen schließen, während die Trainerin von einem geheimen Garten erzählt. Claudia Weigand ist begeistert davon, wie ruhig die Kinder bei der Traumreise bleiben. „Die können so toll entspannen. Manchmal schlafen sogar welche ein, und ich muss sie wieder aufwecken.“

Die Trainerin ist schon immer begeistert von den Auswirkungen von Yoga. „Es hat so viele Seiten. Trainieren, den Geist entspannen, die innere Ruhe finden. Das wird in unserer Gesellschaft viel zu wenig gemacht.“ Vor allem Kinder sollten ihrer Meinung nach dem Leistungsdruck einmal entkommen können. „Nur so können sie ausgeglichene Menschen werden.“ Auch das Lachyoga sei dafür geeignet, ein positives Gefühl zu geben. „Lachen ist die allerbeste Gymnastik.“

Vor ihrem „Kidding Around Yoga“-Seminar hat Claudia Weigand noch keine Erfahrungen als Yogalehrerin gemacht. An Kursen nimmt sie aber schon seit langer Zeit begeistert teil. Auch in Indien hat sie schon einige Ashrams – also Orte, an denen spirituelle Praktiken gelehrt werden – besucht. Am meisten überzeugt hat sie aber das „Kidding Around Yoga“.

Schon letztes Jahr gab es einen Schnupperkurs, von dem alle ganz begeistert waren. „Die Kinder haben schon immer gefragt, wann es weitergeht“, erzählt die Trainerin. Da habe sie gemerkt, dass das Konzept gut ankommt.

Jetzt gibt es den Kurs jeden Mittwochnachmittag in der Turnhalle der Ägidius-Grundschule in Neusäß. Die Resonanz ist positiv. „Mir hat alles gefallen“, sind sich die Kinder am Ende des Kurses einig.

Anmeldung für den Kurs unter Telefon 0821/2191504.

