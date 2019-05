vor 27 Min.

Was ist so schlimm an der Lüge?

Der Vortrag über Wahrheit und Täuschung bietet Denkanstöße, Hintergründe und konstruktive Ideen zum Umgang mit Informationen.

Von Petra Manz

Man sagt, Lügen hätten kurze Beine. Doch offenbar haben sie auch Anziehungskraft. Rund 70 Zuhörern war der Weg nicht zu weit, um sich in Königsbrunn aus wissenschaftlicher Sicht damit zu befassen. Angesichts einer Reihe von Parallelveranstaltungen war jedenfalls Kulturbüroleiterin Ursula Off-Melcher über das Interesse am abendlichen Vortrag „Wahrhaftigkeit ist erhaben“ von Maria Schwartz im Rahmen der Vortragsreihe Königsbrunner Campus sehr angetan.

Dass das Thema „Lüge, Notlüge und Aufrichtigkeit in der ethischen Diskussion“ über das wissenschaftliche Denken am Augsburger Lehrstuhl für Philosophie mit Schwerpunkt Ethik hinaus und in das Alltagsleben hineingreift, verwundert nicht wirklich. Schließlich geht der Umgang mit Wahrheit und Lüge in ihren verschiedenen Ausprägungen und Kontexten jeden an und zeigt sich im Privatleben, in der Wirtschaft, in der Politik gleichermaßen.

Schwartz thematisierte auch zwei aktuelle Lügengeschichten

Dabei hatten gerade in den letzten Monaten zwei Meldungen in der Presse die Öffentlichkeit bewegt und sich in heftigen Diskussionen niedergeschlagen. Schwartz rief den Zuhörern den Fall des Starjournalisten Relotius und die „Schönheit der Lüge“ in seinen verfälschten Reportagen ins Gedächtnis. Und die erfundene Geschichte rund um den Obdachlosen Johnny Bobbit, bei der ein amerikanisches Pärchen durch einen Spendenaufruf die Gutgläubigkeit der mitfühlenden Öffentlichkeit ausnutzte und zu einem erschwindelten Vermögen von über 400 000 Dollar gelangt war.

Fast sechzig Minuten lang erläuterte Schwartz den Zuhörern wesentliche philosophische Positionen im Rahmen von Wahrheit, Lüge und Ethik. So stellte sie zunächst klar, was eigentlich unter Lüge zu verstehen sei.

Nicht jede Unwahrheit ist eine Lüge. Diese Erkenntnis gelte noch heute. Denn eine Äußerung, die Sarkasmus, Witz, Floskeln oder gar eine Höflichkeit wie die Grußformel „Ihr ergebenster Diener“ beinhalte, sei keine Lüge im ethischen Sinn.

Philosoph Augustinus machte sich bereits in der Antike Gedanken darüber, was eine Lüge ist

Eine erste Definition von Lüge im klassischen Sinn lieferte Augustinus (354-430) in seiner Schrift „Über die Lüge“, so Schwartz, wonach Lügner ein doppeltes Herz besitzen, also anderes im Sinn haben, als sie mit Worten ausdrücken. Somit ist Lüge als Akt des Lügens eine unwahre in Täuschungsabsicht vorgebrachte Äußerung.

Auch die Begrifflichkeiten Aufrichtigkeit und Offenheit als Haltung, Zurückhaltung und Unehrlichkeit seien ethisch differenziert zu betrachten, wie Schwartz anhand von Beispielen anschaulich verdeutlichte. Fließend sei der Übergang zwischen Zurückhaltung der eigenen Meinung und Beginn der Lüge, dort komme auch emotionale Kompetenz ins Spiel.

Der zweite Teil des Vortrags stellte die Frage „Was ist so schlimm an der Lüge?“ und versuchte eine Bewertung anhand der Positionen von Emanuel Kant und Hannah Arendt.

Über die ethische Ausnahmeposition Kants, der ein Verfechter des absoluten Lügenverbots war, führte Schwartz die Zuhörer in die Geschichte der Notlüge ein, die als „Täuschung, um Schlimmeres zu verhindern“ im Laufe der Jahrhunderte von den verschiedensten geistigen Bewegungen gerechtfertigt worden war.

Was geschieht mit dem Belogenen?

Besonders zu denken gab den Zuhörern dabei die Frage der Referentin: „Was geschieht eigentlich mit demjenigen, den ich belüge?“ Dass Lüge auch ein Eingriff in die Freiheit und Wahlmöglichkeit des anderen sein kann, eine Form von Zwang, ja eine Art der Gewalt, war sicher für den einen oder anderen Zuhörer eine neue Erkenntnis. Der belogene Mensch werde Mittel zum Zweck, vom Lügner instrumentalisiert, wenn die Lüge ihn veranlasst, im Sinne des Lügners zu handeln.

Noch spannender wurde es für die Zuhörer im Folgenden mit der Einführung in Hannah Arendts „Wahrheit und Lüge in der Politik“ (1967) und der schon fast beunruhigenden Aktualität dieser Schrift in unseren Tagen. Denn schon Arendt hatte erkannt, dass Lügen zum Handwerk der Politiker und der Staatsmänner zu gehören scheint.

Über Arendts Unterscheidung der zwei Arten von Wahrheit, die Grundwahrheit und die historische Wahrheit, schlug Schwartz den Bogen zur jüngsten internationalen Politik, ihren Akteuren und ihrem Spiel mit Wahrheit und Lüge, zu Propaganda, Verschwörungstheorien und Fake News. Denn, so sagte schon Arendt, etwas ist eine Tatsache und wahr, weil es der Wirklichkeit entspricht.

Lügen verhindern die demokratische Meinungsbildung

Nur wenn die elementaren Fakten bekannt, nicht durch nachträgliche Wiedergabe verfälscht sind, ist demokratische Meinungsbildung möglich. Andernfalls sei Manipulation im Spiel. Und Schwartz machte dies an der mit Lügen gespickten Rede des US Außenministers Colin Powell über den Besitz von Massenvernichtungswaffen deutlich, die im Jahr 2003 zur US-Intervention im Irak führte.

Gleichermaßen beunruhigend und neu sei, so Schwartz, die Lügenstrategie Donald Trumps, der der Presse flächendeckendes Lügen unterstelle, wenn sie seine Unwahrheiten aufdecke. Organisiertes Lügen über elementare historische Fakten zerstöre jeden Orientierungssinn und die demokratische Meinungsbildung. Zurück bleibe das Gefühl der Hilflosigkeit in einer komplizierten Welt, aus der populistische Schwarzweiß-Erklärungsstrategien und Verschwörungstheorien erwachsen.

Schwartz schloss ihren Vortrag mit konstruktiven Ideen zum Umgang mit Informationen in unserer komplexen Welt, beispielsweise: „Wir brauchen mehr Aufrichtigkeit im Privaten wie im Politischen. Jemandem die Wahrheit nicht vorzuenthalten heißt, ihn als Person ernst zu nehmen und ihm eine eigene Entscheidung zuzutrauen. (…) Mehr Aufrichtigkeit bewirkt oft mehr Vertrauen.“

Recherchieren hilft dabei, Wahres von Falschem zu unterscheiden

Für die Unterscheidung von Fake News und wahren Fakten helfe die Entwicklung von Medienkompetenz sowie eigene Recherchen mit Quellenüberprüfung und -vergleich zur eigenen Meinungsbildung. Eine minijournalistische Ausbildung für jeden Internetnutzer wäre von Nutzen, appellierte Schwartz.

Unangenehme Wahrheiten sollten in der Politik und Presse zur Sprache gebracht werden, um Tabuthemen zu entkräften und dem Populismus und den Verschwörungstheorien das Wasser abzugraben. Natürlich seien auch die Informationskonzerne in der Pflicht, alle Informationen auf Wahrheitsgehalt zu prüfen, und es gehe an die Wissenschaft, zuvorderst an die Psychologie, der Auftrag, zu untersuchen, warum Menschen eigentlich belogen werden wollen.

Themen Folgen