Was kommt in den Zentrums-Warenkorb?

Die Königsbrunner Liste soll eine Entscheidungshilfe für künftige Investoren in der Neuen Mitte sein. Warum es im Bauausschuss deutliche Kritik gibt.

Von Adrian Bauer

Die Königsbrunner Liste steht. Fachmann Markus Epple stellte seinen Entwurf eines Einzelhandelskonzepts zuletzt im Bauausschuss vor. Mithilfe dieses Konzepts möchte die Stadt künftigen Wirtschaftsunternehmen, die sich im Zentrum engagieren wollen, mehr Sicherheit bieten, dass ihre Investition nicht gefährdet wird, weil sich am Stadtrand ein Konkurrent aus dem gleichen Segment ansiedelt. Die Mitglieder des Bauausschusses billigten den Vorschlag einstimmig, harsche Kritik gab es trotzdem.

Konkrete Planungen für das Zentrum gibt es bislang nicht. Angedacht sind Wohn- und Geschäftshäuser auf der Rathauswiese und dem heutigen Parkplatz vor dem Ordnungsamt. Dort gehören der Stadt allerdings weiterhin nicht alle Grundstücke, weil die Besitzer sie nicht verkaufen. Bis geeignete Tauschimmobilien vorliegen werden noch einige Jahre vergehen. Solange wird es dauern, bis sich die Ideen umsetzen lassen. Projekte wie der Globus-Einkaufsmarkt an der Guldenstraße bringen die Stadt aber trotzdem in einen gewissen Zugzwang: In der momentanen wirtschaftlichen Situation sind viele Unternehmen skeptisch, was die Eröffnung neuer Ladenstandorte angeht. Durch das Einzelhandelskonzept wolle man ihnen ein Signal und planerische Sicherheit geben, sagte Bürgermeister Franz Feigl.

Kleine Fachgeschäfte, Lebensmittel und ein Drogeriemarkt

Planer Markus Epple aus Erlangen bescheinigte Königsbrunn eine ausgewogene Versorgungssituation, die städtebaulich aufgrund der hohen Konzentration von Märkten im Nordwesten ausbaufähig sei. Entwicklungsmöglichkeiten seien weiter vorhanden. Die Königsbrunner Liste sieht für das künftige Zentrum Lebensmittel- und Drogeriemärkte vor. Unter besonderem Schutz stehen auch kleine Fachgeschäfte im Bereich Uhren/Schmuck, Haushaltswaren, Elektro- oder Blumenhandel. Als nächsten Schritt muss die Stadt genau definieren, wie groß der besonders geschützte „Zentrale Versorgungsbereich“ werden soll.

Auf Grundlage der Königsbrunner Liste könne der Stadtrat dann bei jeder Anfrage zur An- oder Umsiedlung aus der Wirtschaft aufs Neue entscheiden, ob und wo man diese haben wolle. Als Folge solcher Konzepte könne es notwendig werden, Bebauungspläne zu ändern, sagte Epple: „Kommunen schauen in der Regel, wo Änderungen nötig sind.“ Die Umstellungen können dann im Rahmen einer Veränderungssperre oder durch schnelle Anpassungen gemacht werden.

Die Liste sei wichtig, um eine saubere wirtschaftliche Fokussierung auf das Zentrum hinzubekommen, sagte Epple: „Grundsätzlich dient das Instrument nicht der Verhinderung, sondern der Steuerung.“ Entscheidend sei es, bei Ausnahmen von der Königsbrunner Liste städtebauliche oder versorgungstechnische Gründe anzugeben und diese sauber zu formulieren, sagte Epple den Ausschuss-Mitgliedern: Würden nur wirtschaftliche Gründe als Grund für eine Ausnahme angegeben, schaffe man damit einen Präzedenzfall.

Kommt das Konzept zu spät?

Mit dem Konzept habe man ein gutes Instrument an der Hand, um auf Betriebe einzuwirken, befand Bürgermeister Feigl. Florian Kubsch (SPD) und Christian Toth (FDP/BF) waren da allerdings ganz anderer Meinung. Einen Teil des Zentrums habe man bereits untergraben, indem man die Bauvoranfrage für den Globus-Einkaufsmarkt positiv beantwortet habe, sagte Toth: „Können wir uns das Ganze nicht jetzt schon sparen?“

Kubsch warf CSU und Freien Wählern vor, den schützenswerten Bereich bereits „verramscht“ zu haben: „Wir geben unsere Karten aus der Hand und dann wollen wir pokern. Das Konzept wäre vor einem Jahr richtig gewesen.“ Zudem ärgerte er sich, dass schon gefragt wurde, ob Ausnahmen möglich seien: „Es wird laufen, wie bei den Betriebsleiterwohnungen in Gewerbegebieten. Man verbietet etwas und genehmigt dann hier eine Ausnahme und dann noch eine und noch eine.“

Alexander Leupolz (CSU) bescheinigte Kubsch ein „toller Geschichtenerzähler“ zu sein. Bei dem Konzept sei es aber nie darum gegangen, Sortimente zu verhindern oder zu fördern oder gar um ein Ja oder Nein zum Globus-Lebensmittelmarkt: „Wir wollten ein Signal geben für bestehenden Handel und für künftige Investoren, was sie in unserem Zentrum machen können.“

Die Bauausschussmitglieder empfahlen dem Stadtrat einstimmig, das Konzept zu verabschieden.

