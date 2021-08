Das ist der neue Vorstand des Wehringer Gartenbauvereins

Plus Der Vorsitzende des Wehringer Gartenbauvereins Helmut Zott und seine Stellvertreterin Waltraud Egger haben ihr Amt aufgegeben. Nun stehen neue Gesichter an der Spitze des Vereins.

Ganz ohne Garten? Für Waltraud Egger ist das keine Option. "Garten ist einfach meins", sagt die langjährige stellvertretende Vorsitzende des Gartenbauvereins Wehringen. Garten sei Erholung, auch wenn er manchmal Arbeit mache. Doch was braucht ein guter Garten? Auch darauf hat die vom Landesverband geprüfte Gartenpflegerin eine Antwort: "In einem guten Garten muss es summen und brummen, ein Garten muss leben", sagt Egger.