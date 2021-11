Wehringen

Engagement mit Leidenschaft: Ausgezeichnete Wehringer

Plus Die Gemeinde Wehringen zeichnete verdiente Bürgerinnen und Bürger aus. Wer die Bürgermedaille in Silber und Gold erhielt.

Von Anja Fischer

Mit der Bürgermedaille zeichnet die Gemeinde Wehringen Menschen aus, die sich in besonderer Weise in der Gemeinde verdient gemacht haben. Ob soziale, kulturelle oder ähnliche Bereiche - bereits 1992 haben die Gemeindeväter beschlossen, Mitbürger, die sich hier besonders und über einen langen Zeitraum einsetzen, zu ehren. Zu verleihen sind die Bürgermedaillen, die auf der Vorderseite das Gemeindewappen tragen und auf der Rückseite die Bezeichnung "für besondere Verdienste" in Silber und in Gold.

