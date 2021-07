Wehringen

06:10 Uhr

In Wehringen wird jetzt schneller gekickt

Plus Am Wochenende ist die neue Freilufthalle in Wehringen eröffnet worden. Wer hier Fußballspielen will, sollte schnell sein.

Von Anja Fischer

Flanke. Schuss… Tor! Nein doch nicht, der Torwart hält den Ball und schießt ihn bis in die andere Feldhälfte. "Zurück! Schnell!", feuert Trainer Christoph Müller seine E-Jugend-Spieler des FSV Wehringen an. "Das Spiel in unserer neuen Freilufthalle ist schneller!" Es gibt kein Aus. Die Bande sorgt dafür, dass der Ball immer im Spiel bleibt. Das haben die Kids schnell durchschaut. Mittlerweile passen sie ihren Mitspielern über die Bande zu und umgehen ihre Gegner damit. Die Jungs der Wehringer E-Jugend waren die Ersten, die nach der offiziellen Eröffnung der Wehringer Freilufthalle am Sportgelände des FSV Wehringen kicken durften. Noch einige weitere Spiele waren dort für den Nachmittag geplant, um Gästen wie Sozialministerin Carolina Trautner, dem CSU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jörg Durz und dem stellvertretenden Landrat Hubert Kraus die Sportinnovation vorführen zu können.

