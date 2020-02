19:00 Uhr

Wie sich die Pfarreiengemeinschaft Bobingen verändert hat

Seit einem Jahr gibt es die Pfarreiengemeinschaft Bobingen. Dekan Rauch zieht beim Neujahrsempfang Bilanz. Nach wie vor gibt es viel zu tun.

Von Anja Fischer

Es ist das erste ganze Jahr Pfarreiengemeinschaft Bobingen, auf das Stadtpfarrer und Dekan Thomas Rauch beim Neujahrsempfang zurückblickte. Das sei schon etwas Besonderes, fand der Pfarrer. Und auf die Frage, wie es denn damit so gehe, zitierte er trocken Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Patrick Schindler: „Es läuft!“ Das habe aber vor allem den Grund, dass es viele gebe, die ihren Beitrag dazu leisten.

In allen Teilen der Pfarreiengemeinschaft, in allen unterschiedlichen Gemeinden gebe es Männer und Frauen, die sich mit großem Einsatz ehrenamtlich engagieren. Das erste vollständige Kirchenjahr habe gezeigt, dass es einige Dinge gebe, die man weiterhin so laufen lassen könne. Daneben seien aber auch viele Abläufe, die man ganz konkret verändern und auf die neue, größere Situation anpassen müsse. Hieran werde gerade mit Feuereifer gearbeitet.

Über zehn Prozent der Gläubigen engagieren sich ehrenamtlich

Ein wichtiger Punkt dabei ist sicherlich der Umbau des Bobinger Pfarrheims und Pfarrbüros in ein zentrales Pfarrbüro für die Pfarreiengemeinschaft. Dieser Umbau wird in wenigen Wochen abgeschlossen sein, dann sollen auch hier einige Veränderungen etabliert werden.

Schön sei es, befand Pfarrer Thomas Rauch, dass es in Bobingen und seinen Stadtteilen über alle Zeiten hinweg ein hohes Potenzial an regelmäßigen Kirchenbesuchern gebe. Über zehn Prozent der Gläubigen engagieren sich zudem im Ehrenamt.

Für einige von ihnen soll der Neujahrsempfang ein kleines Dankeschön sein. In diesem Jahr lud die Pfarrei vor allem diejenigen zu einem kleinen Abendessen mit Musik der Band Earth & Funk ein, die sich als Austräger diverser Publikationen, als Drucker der Kirchenanzeiger, rund um den Pfarrbrief, als Caritassammlerinnen oder im Bereich der Kranken- und Geburtstagsbesuchsdienste verdient gemacht hatten. Bürgermeister Bernd Müller zog symbolisch den Hut vor so viel geballtem Ehrenamt. In seinen Worten stellte er die Wertigkeit der sozialen Arbeit in den Kirchengemeinden heraus. Diese zeige sich auch durch die Auszeichnung der Kolpingsfamilie zum Kulturpreisträger der Stadt.

Die Renovierung der Pfarrkirche wird noch dauern

Auf einige erfolgreiche Baumaßnahmen kann die Pfarreiengemeinschaft zurückblicken. So ist die Maßnahme an der nördlichen Kirchhofmauer abgeschlossen, und die Generalsanierung des Pfarrheims auf einem guten Weg. Die Renovierung der Pfarrkirche wurde mittlerweile beim Projektmanagement der Diözese vorgemerkt, bis die Maßnahme durchgeführt wird, können aber noch einige Jahre ins Land gehen.

Auch aus den anderen Pfarreien ist einiges an Baumaßnahmen zu vermelden. In der Siedlung wurde an der Glastüre gearbeitet und am Parkplatz hinter der Kirche. Dort stehen künftig auch zwei Plätze für Carsharing zur Verfügung. In Straßberg ist die Erneuerung der Elektrik in der Kirche mittlerweile ebenfalls abgeschlossen. In Reinhartshausen dagegen ist das Projekt Pfarrhof in der Planung, ebenso wie in Waldberg das Projekt Lagerhaus.

Bleibt also weiterhin viel zu tun in der Pfarreiengemeinschaft. Als Nächstes steht in St. Felizitas aber erst einmal der Pfarrfasching auf dem Programm. Hier sind auch Besucher aus den Ortsteilen gern gesehen.

