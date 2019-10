„Wir müssen weg“ - Wende und Ankunft im Westen

Plus Viele Bürger der damaligen DDR ergriffen noch vor Mauerfall die Flucht, andere konnten nicht weg. So war die Stimmung kurz vor der Wende.

Der dritte Oktober ist für Carola McLaren seit dem Jahr 1989 auch ein persönlicher Feiertag. In der Nacht zum 4.10. hatte sie die Grenze in den Westen überquert, etwa einen, Monat bevor die Mauer endgültig fallen sollte. „Das konnte man nicht wissen“, erklärt die Diedorferin. Trotzdem spürte sie damals eine Art Aufbruchstimmung – sogar im „Tal der Ahnungslosen“, einem Gebiet in der Nähe von Dresden, in dem es keinen Westempfang gab.

Nur unter der Hand erfuhr McLaren von den friedlichen Demonstrationen in anderen Städten und davon, dass Ungarn die Türen in den Westen geöffnet hatte. Schweren Herzens, aber trotzdem entschlossen, nutze sie ein Urlaubsvisum, um erst nach Budapest und dann weiter nach Westdeutschland zu reisen. „Ich bin gerade so durchgekommen, hinter mir wurde die Grenze wieder geschlossen“, sagt sie.

Angekommen in Augsburg fand sie schnell eine Anstellung als Krankenpflegerin. Das Leben im Westen kam ihr am Anfang „unwirklich“ vor. Da sie kein Fernseher besaß, erfuhr sie vom Fall der Mauer zufällig durch die Zeitung, die an ihrer Arbeitsstelle auslag. „Es hat lange gedauert, bis ich es begriffen habe“, erinnert sich McLaren. Aus Angst, doch wieder im Osten festzusitzen, traute sie sich erst später, Heimat und Familie zu besuchen. Als es soweit war, brach sie in Tränen aus. „Das war schon eine unglaubliche emotionale Belastung“, betont sie.

Sie träumte ein Jahr lang von Zäunen und Grenzen

Auch die Königsbrunnerin Angelika Vogt wird den Tag, an dem die Mauer fiel nie vergessen. Erst einen Monat vorher hatte sie es in den Westen geschafft, eine Reise voller Strapazen, die erst im Westen wirklich von ihr abfielen. „Etwa ein halbes Jahr lang träumte ich von Zäunen und Grenzen. Im Westen in Ruhe brach die emotionale Anspannung der Flucht durch, obwohl doch alles besser geworden war“, erklärt die Königsbrunnerin, die ursprünglich aus Thüringen stammt.

Das letzte Jahr in der DDR hatte Vogt nur ein Ziel vor Augen: „Wir müssen hier weg.“ Ihr Mann Wolfgang hatte schon Ende 1988 die Genehmigung bekommen, zu einem runden Geburtstag in den Westen zu reisen. Der Familie war klar: Er würde nicht zurückkommen und sie würden ihm folgen. Über Jahre hatten davor keiner von ihnen eine Ausreisegenehmigung bekommen.

Allerdings konnte Vogt ihrem Mann zusammen mit zwei Kindern und einem Pudel nicht auf offiziellem Weg folgen. Er war zum Staatsfeind erklärt worden und Vogt musste unzählige Verhöre über sich ergehen lassen.

Vogt beantragte deshalb ein Ausreisevisum für Tschechien. Ihr Mann sollte sie dort treffen, zusammen wollten sie über die grüne Grenze im äußersten Osten der heutigen Slowakei nach Ungarn fahren. Doch tschechische Grenzer stoppten die Familie, Vogt sollte mit ihren Kindern in die DDR zurückkehren. Für sie kam das allerdings nicht in Frage: „Ich musste fürchten, dass sie mir dort meine Kinder wegnehmen.“

Die Familie kletterte über den Zaun der Botschaft

Sie wurde von ihrem Mann getrennt, die beiden trafen sich jedoch in Prag wieder, wo er sie bis zum Zaun der deutschen Botschaft begleitete. Mit Wolfgang Vogts Hilfe kletterte die Familie zusammen mit ihrem Pudel über den Zaun der Prager Botschaft. Nur eine Woche später, am 30. September 1989, verkündete Hans-Dietrich Genscher in der Botschaft, dass alle Flüchtlinge in die BRD reisen dürften.

Nadine Kruppe, die heute in Schwabmünchen wohnt, saß während des Mauerfalls mit der Familie gebannt am Fernseher. Die damals Zwölfjährige kann sich noch gut an die erste Fahrt über die Grenze erinnern, bei der sie von den Menschen dort Geld und Hanutas zugesteckt bekam. „Ich habe die Zeit vor der Wende nicht als schlimm empfunden“, sagt sie heute. Vielleicht liege das auch daran, dass sie in einem kleinen Ort bei Thüringen gewohnt habe und nicht in der Großstadt.

Zugegeben, der Lebensweg sei vorgegeben gewesen, zum Beispiel bei der Berufswahl. Ein Eignungstest habe gezeigt, dass sie Elektronikerin werden sollte – wie ihre Mutter. Aber das habe sie nicht gestört. Und so richtig abgeschottet vom Westen sei man damals nicht gewesen: Überall in den Läden habe es „Bückware“ gegeben, West-Artikel, für die sich die Verkäuferin unter die Ladentheke bücken musste.

„Ich habe mich nie eingesperrt gefühlt“

Einige Verwandte, die schon vor dem Mauerbau in den Westen gezogen waren, seien auch während der Trennung immer wieder zu Besuch gekommen und hätten dabei Geschenke mitgebracht. „Ich habe mich nie eingesperrt gefühlt und aus meiner Verwandtschaft unternahm auch niemand waghalsige Fluchtversuche“, erzählt Kruppe.

Erst zehn Jahre nach der Wende zog sie nach Schwabmünchen. Damals hatte sie schon ihre Ausbildung als Elektronikerin abgeschlossen. „In Thüringen hatte ich Probleme, etwas zu finden, hier konnte ich mich zwischen mehreren Stellen entscheiden“, sagt sie. Anfangs hätte sie sich als Ostdeutsche viel anhören müssen. „Aber ich habe immer gekontert.“ Das habe sich über die Jahre geändert, heute sei ihre Herkunft kein Thema mehr. „Die Jugendlichen kennen die Unterscheidung zwischen Ost und West nicht mehr und die Alten haben sich daran gewöhnt“, beobachtet Kruppe. Ihr jedenfalls gefalle es in Schwabmünchen, sie wolle nicht mehr zurück.

