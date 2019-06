vor 18 Min.

Wird der Untermeitinger Lechpark aufgestockt?

Der Lechpark in Untermeitingen soll ein zweites Obergeschoß mit fast 1000 Quadratmetern Bürofläche bekommen. Das hätte Auswirkungen auf die Parkplatzsituation.

Von Daniel Weber

Wie geht es mit dem Lechpark weiter? Erst seit Kurzem ist das Planfeststellungsverfahren für das Gebäude abgeschlossen. Es soll die Grundlage für eine künftige Nutzung als Einkaufszentrum sein. Nun will der Besitzer auch das Gebäude grundlegend verändern: In einer Bauvoranfrage erkundigte er sich, ob er ein zweites Obergeschoß auf den Lechpark setzen darf.

Dabei soll nicht das ganze Gebäude aufgestockt werden, sondern nur ein Teil. Fast 1000 Quadratmeter Büroflächen will der Bauherr so schaffen. Bürgermeister Simon Schropp hatte gegen das zusätzliche Geschoß keine Einwände: „Der Bebauungsplan erlaubt vier Etagen“, verkündete er. Bauamtsleiterin Elfriede Lösch gab zu bedenken, dass der Bauherr die Aufstockung auch beim Umbau der bestehenden Räumlichkeiten einplanen müsse – zum Beispiel wegen der Treppen in das neue Stockwerk. Bevor die Arbeiten tatsächlich beginnen können, müsse jedoch das Landratsamt grünes Licht geben und das werde wahrscheinlich nicht so bald passieren, sagte Lösch. Die Auslegung des Bebauungsplans für den Lechpark dauere noch an – die Stadt Schwabmünchen bat um eine Fristverlängerung. Das Landratsamt werde ohne diesen neuen Bebauungsplan vermutlich keine Bauanträge bearbeiten.

Die Geschichte des Lechparks 1 / 8 Zurück Vorwärts 1994 : Ein Privatinvestor aus der Region lässt den Lechpark bauen. Geplant sind ein Einkaufszentrum und ein Hotel. Geldgeber ist die Raiffeisenbank Kaufering, die später mit der Landsberg-Ammersee-Bank fusioniert.

1996: Im September ist die Eröffnung. Doch der Lechpark will sich nicht so recht mit Mietern füllen. Einige wenige siedeln sich an.

1999: Der Investor meldet Insolvenz an, der Lechpark soll verkauft werden. Die Suche nach Interessenten wird sich lange hinziehen.

2005: Das angegliederte Hotel wird einzeln veräußert.

Bis 2007: Immer wieder soll der Lechpark versteigert werden. Ein Geschäftsmann aus dem Raum Nürnberg zeigt im Jahr 2006 ernsthaftes Interesse. Doch seinem Wunsch nach größeren Räumen kommt die Regierung von Schwaben nicht nach. Sie lehnt das Vorhaben ab, denn das Landesentwicklungsprogramm gibt vor, wie groß Ladenflächen in einem „Unterzentrum“ wie Untermeitingen sein dürfen.

April 2007: Der Versuch Nummer sieben ist geglückt: Der Lechpark ist versteigert. Eine Berliner Auffanggesellschaft für Immobilien der Volksbanken ersteht das Einkaufszentrum für einen Betrag von 2,5 Millionen Euro. Der angesetzte Verkehrswert des Komplexes lag einst bei 10,6 Millionen Euro.

Ende 2014: Die Familie Cioca aus Hiltenfingen erwirbt den Lechpark. Die Miete für die Disco PM ist für die kommenden zehn Jahre gesichert. Der neue Besitzer hat einen Mietvertrag mit langfristiger Bindung unterzeichnet.

2019: Auf dem Wege eines Raumordnungsverfahrens regelt die Regierung von Schwaben die Flächennutzung neu. Die Beteiligten erhoffen sich so bessere Bedingungen für ein Einkaufszentrum.

Schropp ging sogar noch weiter: „Ob das Stockwerk je kommt, ist unklar“, sagte er. Bei einer so gravierenden Änderung am Gebäude müsse zum Beispiel der Brandschutz und dergleichen mehr berücksichtigt werden. Es sei also möglich, dass es auch nach einer Bewilligung bei der Idee bleibt und der Bauherr seinen Plan gar nicht umsetzt.

Die Aufstockung hat auch Einfluss auf die benötigten Parkplätze am Lechpark

Im Gemeinderat kam auch die Parkplatzsituation am Lechpark zur Sprache: Wenn das zusätzliche Geschoß so kommt wie in der Bauvoranfrage geschildert, schreibt die Stellplatzsatzung 196 Plätze vor. Nach aktuellem Stand fehlen dann neun Parkplätze. Sie könnten jedoch oberirdisch angelegt werden, berichtete Lösch. Schropp erklärte, dass man noch nicht exakt abschätzen könne, wie viele Parkplätze der Lechpark brauchen wird. Das hänge von der Nutzung ab und die sei noch nicht bis ins Detail klar. Laut der Voranfrage sind rund 5240 Quadratmeter Verkaufsflächen, 760 Quadratmeter Dienstleistungsflächen und 860 Quadratmeter Büroflächen im Altbestand vorgesehen. Aber erst wenn der Mietvertrag mit einem Interessenten steht, wird sich zeigen, wie die Nutzung tatsächlich aussieht.

Der Gemeinderat entschied sich mit einer Gegenstimme von Karl Strass (CSU) für die in der Bauvoranfrage geäußerten Pläne.

