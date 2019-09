00:33 Uhr

Wurde ein Spielplatz auf Kosten des anderen saniert?

Das Geld für die geplante Sanierung des Spielplatzes Röthstraße steckt zum Teil in der Sanierung dieses Spielplatzes in der Keltenstraße.

Die Sanierung in Untermeitingen soll laut Bürgermeister Schropp nicht in Lagerlechfeld zu Einsparungen führen

Von Daniel Weber

Den neu sanierten Spielplatz in der Untermeitinger Keltenstraße kann der Gemeinderat als Erfolg verbuchen: Aus einem verlassenen Platz mit heruntergekommenen Geräten wurde ein Spielparadies für Kinder und ein Treffpunkt für Eltern. Auch für den Spielplatz in der Röthstraße in Lagerlechfeld plant die Gemeinde eine Sanierung, doch das eingeplante Geld fehlt – es steckt teilweise im anderen Spielplatz.

„In der Keltenstraße waren die Fundamente für die Geräte teurer als berechnet“, sagte Bauamtsleiterin Elfriede Lösch im Gemeinderat. Damit die Geräte sicher stehen, hätten sie sehr tief im Boden verankert werden müssen. Das habe das Projekt um 30000 Euro verteuert. Bürgermeister Simon Schropp riet dazu, im Haushalt 2020 einen größeren Restbetrag einzuplanen: „Es wäre nicht fair, Abstriche in der Röthstraße zu machen, weil wegen der Keltenstraße Geld fehlt“, argumentierte er.

Der Spielplatz in Lagerlechfeld solle noch 2019 in Angriff genommen werden, sagte Bauamtsleiterin Lösch. Derzeit sei noch Aushub übrig, den der Bauhof dort verwenden könne. 2020 solle die Sanierung abgeschlossen sein. Geplant sei laut Bürgermeister eine Kinderseilbahn, für die das Gelände modelliert werden müsse. Dazu kommen eine Drehscheibe, eine Bobbycarstrecke und ein Sandkasten. Vor allem Geräte für die ganz Kleinen sollten aufgestellt werden, denn diese fehlten bisher im Gemeindegebiet. Aber auch eine Böschung, von der aus man den Fußballplatz beobachten könne, sei geplant. Nach den Arbeiten könne der Spielplatz auch als Pausenhof und Platz für die Mittagsbetreuung des angrenzenden Kindergartens und der Christophorus-Schule dienen. Für den Kindergarten schmiedet der Gemeinderat außerdem einen „Schubladenplan“ – so nennt Schropp das Vorausplanen bei der Kinderbetreuung. Das Problem sei, dass für einen Ausbau nur Fördermittel beantragt werden könnten, wenn die Gemeinde einen Bedarf nachweisen könne, also fehlende Plätze. Dann sei es aber eigentlich schon zu spät für den Planungsbeginn, sagte Schropp.

Der Bürgermeister schlug dem Gemeinderat vor, den Kindergarten in den ersten Stock des Gebäudes zu verlegen, in dem aktuell ein Mieter wohnt. So könne im Erdgeschoß schon alles für mehr Gruppen vorbereitet werden, obwohl die Nachfrage derzeit noch gedeckt sei. Bernd Früchtl (SPD/FDP) sprach sich für die Maßnahme aus und schlug vor, dem Mieter eine andere Wohnung anzubieten. „Ihn rauszuwerfen fände ich nicht gut“, sagt er. Außerdem erinnert er daran, dass mehr Kindergartenkinder langfristig auch mehr Schulkinder bedeuten und auch hier überprüft werden müsse, ob die Räume ausreichen.

Schropp erklärte, eine für den Mieter akzeptable Lösung sei bereits gefunden, aber noch nicht spruchreif. Schließlich wies er darauf hin, dass Untermeitingen aktuell eine gute Betreuungssituation habe, auch am Freitagnachmittag und in den Ferien. Allerdings kämen die Kinder immer früher in die Kita und blieben länger dort, was mehr Platz und Räume nötig mache. Der Gemeinderat stimmte geschlossen zu, schon jetzt vorauszuplanen, um später Engpässe zu vermeiden.

