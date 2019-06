00:34 Uhr

Zehn Gruppen zeigen ihr Können

53. Auflage des Serenadenabends

Ein Open-Air-Konzert mit zehn Königsbrunner Musikgruppen bekommen die Zuhörer heute in einer Woche beim Serenadenabend geboten. Am Mittwoch, 26. Juni, um 19.30 Uhr findet auf dem Serenadenplatz neben der Willi-Oppenländer-Halle die 53. Auflage der Königsbrunner Traditionsveranstaltung statt. Zur Abenddämmerung unter freiem Himmel wird in diesem Jahr ein vielfältiges Musikprogramm mit Königsbrunner Chören und Ensembles geboten. In diesem Jahr dürfen die Besucher sich auf das Stadtjugendorchester und den Kinderchor der Sing- und Musikschule Königsbrunn, das Königsbrunner Kammerorchester, den Koreanischen Frauenchor, die Big-Band des Gymnasiums Königsbrunn, den Konzertchor Vox Corona, das Blasorchester Königsbrunn, den Königsbrunner Seemannschor, das Akkordeonorchester Monday Evening, das Vokalensemble Cantabile sowie das pcOrchester freuen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Willi-Oppenländer-Halle statt. Die Entscheidung bezüglich der Örtlichkeit geben wir am Veranstaltungstag ab 12 Uhr über die städtische Homepage www.koenigsbrunn.de bekannt. Der Eintritt ist frei. (AZ)

