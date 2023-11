Bobingen

vor 48 Min.

500 Jahre St. Wolfgang und Wendelin

Plus Die kleine Bobinger Kapelle feiert 2023 ein ganz besonderes Jubiläum. Ein Blick hinter die Kulissen.

Von Anja Fischer Artikel anhören Shape

Es ist ihr Schicksal, fast ein wenig unbeachtet neben der Hauptstraße in Bobingen zu stehen und von der kleinen Erhöhung im „Unteren Dorf“ auf die Anwohner und die dicht vorbeifahrenden Autos herabzublicken. Gemeint ist die kleine Kapelle St. Wolfgang und Wendelin. Am Samstag, 18. November, ist ihr 500-jähriger Weihetag. Ob es allerdings genau dieser Tag ist, an dem die kleine Kapelle geweiht wurde, vermag Messner Patrick Schindler nicht zu sagen. „Beim Jahr sind wir uns fast sicher, weil drei Jahreszahlen an der Ostwand hinter dem Altar angebracht sind: 1523 – 1595 – 1680.“ Schindler vermutet, dass sie neben dem Baujahr 1523 auf Anbauten oder Renovierungen hinweisen.

Im Volksmund wird die Kapelle meist nur Wendelinkapelle genannt. Der Heilige Wolfgang – obwohl ihm das erste Patrozinium zugestanden wird, verschwand über die Jahre fast ganz aus dem Namen. Auch der Hochaltar zeigt als mittleren Heiligen den Heiligen Wendelin. Ihm zur Seite gestellt sind die beiden Pestheiligen Rochus und Sebastian, die die Erinnerung an die Zäsur der Pestjahre wachhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen