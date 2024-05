Abschied nach zehn Jahren bei der Stadtkapelle Bobingen

Mit einem anspruchsvollen Konzert verabschiedeten die Musiker der Stadtkapelle Bobingen ihren langjährigen Dirigenten Miloš Glückmann.

In fünf Stunden intensiver musikalischer Arbeit - beginnend mit dem jüngsten Nachwuchs, den "Ohrenweckern", im Anschluss das Jugendblasorchester und abschließend mit der Stadtkapelle – rauchten Glückmann sicherlich bei der einen oder anderen Gelegenheit die Ohren. „Wenn ich nun am Freitag nach der Jugendprobe um 19 Uhr Feierabend habe, weiß ich wahrscheinlich zunächst nicht, was ich mit der freien Zeit anfangen soll und brauche erst einmal eine Gesprächstherapie“, sagte der scheidende Dirigent mit einem Augenzwinkern. Nicht immer sei die Probenarbeit einfach gewesen, dennoch sei es ihm mit dem Orchester oftmals gelungen sehr gute Musik zu machen und viele herrliche und herzliche Erlebnisse zu haben.

Was sich Musiker in Bobingen wünschen

Für die Musiker lautete das Motto des Abends „meine Lieblingsmelodie“: Das Programm bestand aus den Wünschen des Orchesters und spannte den Bogen von bekannter Filmmusik über sinfonische Blasmusik hin zu dem bekannten Jazzklassiker „Birdland“. Die Zuhörer freuten sich über bekannte Klänge wie „Die Glorreichen Sieben“, einem Querschnitt aus Morricones Westernmusik und dem verspielten Thema aus „Miss Marple“. Mit „El Camino Real“ gelang es dem Orchester eine lateinamerikanische Sinfonie in der Singoldhalle lebendig werden zu lassen. „Jetzt ist die Stadtkapelle ,Out of Miloš'“ - so kündigte der Dirigent die Zugabe „Out of Africa“ an.

Verdiente Mitglieder bei der Bobinger Stadtkapelle geehrt

Dem Jugendblasorchester bleibt Glückmann noch bis September erhalten, ein eigenes Jugendkonzert findet am 9. Juni in der Singoldhalle statt. Die Stadtkapelle hingegen wird demnächst bereits Probe-Dirigate mit neuen Kandidaten abhalten. Dennoch sind die Erwachsenen nicht ohne Leitung: Die Sommersaison mit traditioneller Blasmusik wird von Andreas Müller am Freitag eingeläutet, die liturgischen Auftritte übernimmt in bewährter Manier Reinhold Krebs. Letzterer erhielt eine Ehrung für 50 Jahre aktives Musizieren in der Stadtkapelle Bobingen. Ebenso wurden weitere Musikerinnen und Musiker für 15 Jahre (Niklas Geirhos, Johannes Heubeck, Hannah Rösch, Jonas Strampp) beziehungsweise 20 Jahre (Paulina Hauser, Katharina Krebs, Vanessa Schirmer, Florian Zobel) geehrt. (AZ)