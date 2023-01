Auch die Helfer dürfen um Hilfe bitten

Die Bobinger Feuerwehr zieht Bilanz. Ein Einsatz ging vielen Freiwilligen sehr nahe. Warum das so ist, und warum es im Nachgang wichtig ist, darüber zu reden.

Zu 200 Einsätzen wurde die Bobinger Feuerwehr im vergangenen Jahr gerufen – das ist die Bilanz, die Kommandant Martin Bühler jüngst zog.

1547 Einsatzstunden und 434 Stunden in Bereitschaft kamen zusammen, die von den Kameraden ehrenamtlich geleistet wurden. „Besonders ist mir noch der Großbrand im Schwalbenweg in Erinnerung, wo wir in über 180 Einsatzstunden mit 40 Mann das Geschehen bewältigen konnten“, sagte Bühler. „Dabei mussten 20 Atemschutztrupps Brandnester aufsuchen, ablöschen und einen Teil des Unrates mithilfe von Schubkarren in eine Schuttmulde befördern.“ Bei diesem Einsatz war auch die anschließende Aufarbeitung ein wichtiges Thema, denn in der Brandwohnung wurde ein toter Mann aufgefunden.

Nach dem Einsatz wird gesprochen

Gerade diese Aufarbeitung liegt Kommandant Bühler persönlich sehr am Herzen. „Ich war selbst Einsatzleiter bei diesem Einsatz und es war relativ schnell klar, dass noch eine Person drin ist.“ Der Einsatztrupp fand den Toten schnell, nach Absprache mit der Kriminalpolizei wurde dieser jedoch erst am Ende der Löscharbeiten geborgen. „Wir haben abgefragt, wer sich so einen Einsatz zutraut und schnell zwei Freiwillige gefunden“, sagt Bühler. Trotzdem sei gleich nach dem Einsatz im Feuerwehrhaus noch einmal mit allen über die nicht alltägliche Situation gesprochen worden. „Hier frage ich auch direkt, wie es meinen Leuten geht, welche Gefühle sie jetzt haben“, so Bühler. Auch einige Tage oder Wochen nach dem Einsatz gebe es persönliche Gespräche und eine Nachschau. „Wer möchte, kann dann Hilfe von der psychisch-sozialen Notfallversorgung für Einsatzkräfte bekommen oder von speziell geschulten Kameraden. Hilfe suchen ist keine Schande“, sagte Bühler. Ihm sei es wichtig, dass es heute Anlaufstellen für die Bewältigung schwerer Einsätze gebe und psychische Belastungen von der Gesellschaft anerkannt werden. „Hilfe zu erbitten ist ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche“, sagt er.

Immer wieder kommt es zu schwierigen Situationen

Die Feuerwehr sei ein besonderes Hobby, aber eben nicht wie ein Sportverein. Hier gebe es einen ernsten Hintergrund und es komme immer wieder zu schwierigen Situationen. Deshalb werde schon in der Ausbildung immer wieder darauf hingewiesen, was alles passieren könne. „Zum Glück erleben wir aber viel mehr Positives als Negatives.“ Nicht aus der Luft gegriffen sind deshalb die 3543 Übungsstunden, die bei der Feuerwehr Bobingen 2022 absolviert wurden. „Diese sind wichtig, um im Einsatz auf alles vorbereitet zu sein“, machte Bühler deutlich. Dabei hilft die Bobinger Wehr nicht nur regional: Zweimal wurde im vergangenen Jahr auf einen Spendenaufruf des Landesfeuerwehrverbandes reagiert und Material sowie ein Löschfahrzeug in die Ukraine gespendet.

Viele Kameraden haben sich im Laufe ihrer Dienstzeit sehr verdient gemacht, einige dabei sogar in herausragender Weise. Vereinsvorsitzender Martin Gebert ernannte vier neue Ehrenmitglieder: Konrad Jaufmann, Erich Mögele, Josef Bühler sen. und Nobert Gebert

Lesen Sie dazu auch

Die Bobinger Feuerwehr in Zahlen