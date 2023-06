Besucherrekord beim „Tschambolaya“-Festival

Einen Besucherrekord gibt es beim "Tschambolaya"-Festival in Bobingen. Bald beginnen schon die Planungen fürs kommende Jahr.

Ein mehr als positives Fazit zieht die Kolpingjugend der Kolpingsfamilie Bobingen nach ihrem dreitägigen Familienfestival „Tschambolaya“. Was mit einem sehr gut besuchten Feldgottesdienst und einer Warm Up Party mit DJ Peter Miethig für die ganze Familie am vergangenen Sonntag begann, endete mit zwei Partyabenden, an denen mit 1400 Besuchern sogar ein Rekord verzeichnet werden konnte.

49 Bilder 1400 Besucher beim Tschambolaya in Bobingen Foto: Anja Fischer

Ganz nach dem Motto „beste Zeit, beste Gegend, beste Musik!“ waren die Besucher zahlreich erschienen zu den Top-Akts wie „Solid Age“ und „Village“. So positiv gestärkt geht die Kolpingjugend demnächst an die Planung für Tschambolaya 2024, wenn es gilt, das 20-jährige Jubiläum der Bobinger Party zu feiern. Die Besucher dürfen dann auf einige Überraschungen gefasst sein. Die Veranstalter verrieten vorab, dass die Band „Die Draufgänger“ auf der Tschambolaya-Bühne stehen wird. (anja)