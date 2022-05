Betrunkener Radfahrer verletzt sich bei Sturz

Ein Radfahrer hat sich in Bobingen bei einem Sturz verletzt. Doch wegen seines erheblichen Alkoholpegels drohen ihm weitere Probleme.

Ein 34-jähriger Radfahrer ist am Montagabend in Bobingen gestürzt und musste wegen einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 22.15 Uhr auf dem Radweg an der Haunstetter Straße unterwegs, als er zu Boden ging. Unfallursache dürfte der nicht unerhebliche Alkoholpegel des Mannes gewesen sein.

Bei einem Atemtest stellten die Beamten einen Wert von 1,9 Promille fest. Daher musste der Mann im Krankenhaus auch noch zur Blutentnahme. (adi)