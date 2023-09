Bobingen hat endlich Grund zum Jubel

Im zehnten Spiel gelingt dem TSV Bobingen der erste Sieg in der Landesliga. Beim hochverdienten 4:0 gegen den SC Aufkirchen hätten durchaus noch mehr Tore fallen können.

"Endlich gewonnen." Das war die erste Reaktion vom Bobinger Kapitän Paul Simler. Die Erleichterung, die aus diesen Worten sprach, war fast greifbar. Auch Spielertrainer Christopher Detke zeigte sich zufrieden, haderte aber noch etwas mit den vergebenen Chancen. "Es ist schön, endlich gewonnen zu haben. Allerdings müssen wir gegen diesen Gegner unsere Chancen besser nutzen." Dabei hatte der Aufsteiger aus Schwaben vor der malerischen Kulisse im Nördlinger Ries, vor allem in der ersten Halbzeit, einen richtigen Sahnetag erwischt.





Der schöne Treffer zum 1:0 von Berkay Akgün (weißes Trikot). Foto: Elmar Knöchel

Der Ball lief wie an der Schnur gezogen durch die Bobinger Reihen. Über weite Teile der ersten Hälfte spielten die Männer von Trainer Sebastian Jeschek lupenreinen Zwei-Kontakt-Fußball. Ballannahme und sofort der Pass zum Mitspieler. Für die Gastgeber ging das einfach zu schnell. Die kamen kaum in die Zweikämpfe. Bereits in den ersten Spielminuten gab es für die Bobinger einige Torchancen, die sie aber nicht nutzen konnten. Es dauerte bis zur 19. Spielminute, ehe der wieder einmal sehr auffällige Berkay Akgün mit einem Volleyschuss aus elf Metern das hochverdiente Führungstor erzielte. Im Anschluss machten die Schwaben genauso weiter und blieben hoch überlegen. In der 34. Minute spielte dann der sehr präsente Kapitän Paul Simler Stürmer Maximilian Christ mustergültig frei. Der hatte wenig Mühe, wenn auch aus leicht abseitsverdächtiger Position, den Aufkirchener Torhüter zu umspielen und zum 2:0 für Bobingen einzuschieben. Echte Torchancen der Gastgeber in Mittelfranken waren in der ersten Halbzeit kaum zu sehen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verletzte sich leider Abwehrspieler Emre Cevik. Es steht zu befürchten, dass er mit einer Muskelverletzung in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung stehen wird.

Maximilian Krist (weißes Trikot) auf dem Weg zum 2:0. Foto: Elmar Knöchel



Bobingen bringt das 4:0 in Unterzahl über die Zeit

Zu Beginn des zweiten Durchgangs gab es einen Bruch im Bobinger Spiel. Der Ball zirkulierte nicht mehr so locker in den eignen Reihen. Es wurde, wie in einigen Spielen zuvor, mehr mit dem Ball am Fuß gelaufen, was dem Gegner die Chance gab, besser ins Spiel zu kommen. Die Überlegenheit der Bobinger Kicker war erst einmal dahin. Dass es in dieser Phase nicht zum Aufkirchener Anschlusstreffer kam, war zum einen dem mehrmals gut reagierenden Torhüter Laurin Sommer zu verdanken, zum anderen musste der TSV auch ein paar Mal das Glück des Tüchtigen bemühen. Kapitän Paul Simler, der immer besser in seine neue Führungsrolle hineinwächst, rief seine Kollegen daraufhin mehrmals lautstark zur Ordnung. Und das zeigte Wirkung. Das Bobinger Team besann sich auf seine spielerischen Qualitäten und übernahm wieder die Spielkontrolle. In der 72. Spielminute erzielte dann Christian Frickinger nach einer zentimetergenauen Hereingabe das 3:0. Nur zwei Minuten später staubte Frickinger zum 4:0 ab. Damit war das Spiel natürlich gelaufen. Unverständlich aber, dass der TSV Bobingen bei einer Viertoreführung danach wieder alte Schwächen und die Anfälligkeit der Abwehr für Konter zeigte. In der 78. Minute wurde es nach einem Flüchtigkeitsfehler in der Abwehr erneut brenzlig, als sich ein Aufkirchener Angreifer nahe der Außenlinie alleine Richtung Bobinger Tor aufmachte. Keeper Laurin Sommer kam, wie saisonübergreifend schon mehrmals zu beobachten, etwas übermotiviert aus seinem Kasten gestürmt. In vollem Lauf senste er seinen Gegner nahe der Außenlinie um. Der folgende Freistoß brachte den Gastgebern zwar nichts ein, aber aufgrund der Roten Karte musste das Team die letzte Viertelstunde in Unterzahl überstehen und Sommer wird im nächsten Spiel fehlen. Letztlich war es ein hochverdienter Auswärtssieg des TSV. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es die Abwehr des SC Aufkirchen den Stürmern stellenweise leicht machte und sich an diesem Tag nicht wirklich landesligatauglich präsentierte.

TSV Bobingen Laurin Sommer, Emre Cevik (Nicolai Petereit 45.), Christopher Detke (Jonas Macht 75.), Sandro Burghard, Elias Ruf, Christian Frickinger (Roman Förg78.), Matteo Ligorati, Paul Simler, Maximilian Krist (Michael Zedelmeier 83.), Manuel Britsch, Berkay Akgün (Leon Göttinger 70.) Tore 0:1 Brkay Akgün (19.), 0:2 Maximilian Christ (34.), 0:3 Christian Frickinger (72.), 0:4 Christian Frickinger (74.) Zuschauer 220 Schiedsrichter Niklas Bornhorst Besonderes Vorkommnis Rote Karte Laurin Sommer (78.)

Lesen Sie dazu auch