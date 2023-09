Bobingen siegt mit Willensstärke gegen Illertissen II

Im Spiel zweier nahezu gleichwertiger Mannschaften behielt der TSV Bobingen aufgrund immenser Willenskraft und der höheren Laufbereitschaft die Punkte nach einem 2:1 zu Hause.

Es ist vollbracht. Nach dem ersten Auswärtssieg in der letzten Woche in Aufkirchen folgte der zweite Streich. In einem umkämpften und spannenden Match gegen den FV Illertissen II konnte das Team um Kapitän Paul Simler jetzt auch den ersten Heimsieg perfekt machen.

Dabei begann das Spiel gegen den bis dahin vor den Bobingern platzierten Gegner mit einer absoluten Schrecksekunde. Nachdem Bobingens etatmäßiger Torhüter Laurin Sommer nach seiner Roten Karte in Aufkirchen für zwei Spiele gesperrt wurde, stand zum ersten Mal der Torwart der zweiten Mannschaft, Julian Kuntz, von Beginn an zwischen den Pfosten. Doch bereits in der 8. Spielminute verletzte er sich bei einer Abwehraktion ohne gegnerische Einwirkung. Nach minutenlanger Behandlung auf dem Feld war klar: Für ihn war das Spiel vorbei. Mit einer ausgekugelten Schulter wurde er noch während der Begegnung ins Bobinger Krankenhaus gebracht. An dieser Stelle bleibt nur, dem jungen Bobinger Torhüter gute Besserung zu wünschen.

Bobingen gehen die Torhüter aus

Seinen Platz zwischen den Pfosten übernahm der andere Tormann der U23, Roman Förg. Vor dem Auswärtsspiel in Memmingen in der kommenden Woche drohen dem Aufsteiger jetzt die Torhüter auszugehen. Das Match selbst gestaltete sich erst einmal ausgeglichen. Der TSV Bobingen hatte zwar etwas mehr vom Spiel, kombinierte auch meist gefällig nach vorne. Doch wie schon häufig in früheren Spielen, verpufften einige vielversprechende Angriffe im letzten Drittel, weil die Abspiele oftmals einfach schlampig ausgeführt wurden. So brachte die gegnerische Abwehr immer wieder ein Bein dazwischen. Die Defensive erlaubte sich auch einige sonst eher ungewohnte Ausrutscher. Vor allem der sonst so sichere Verteidiger Manuel Britsch hatte nicht seinen besten Tag erwischt. Er spielte ungewohnt viele Fehlpässe und stand einige Male nicht gut zum Ball. Dass in dieser Phase nichts anbrannte, war vor allem der Laufbereitschaft der Männer von Trainer Sebastian Jeschek zu verdanken. Sie besserten immer wieder gegenseitig gemachte Fehler aus. Bobinger Torchancen blieben aus. Lediglich der, wie immer sehr fleißige, Maximilian Christ hatte zwei Torschüsse, die aber nichts einbrachten. Auf der anderen Seite sah es llerdings auch nicht besser aus. Bis sich in der 37. Minute die Bobinger Abwehr wieder einen Aussetzer erlaubte und sich von Illertissen viel zu leicht überspielen ließ. Maximilian Seemüller bedankte sich mit dem Führungstor für Illertissen, bei dem der Keeper der Bobinger machtlos war.





In der zweiten Halbzeit übernahm der Aufsteiger das Kommando

Nach der Pause übernahm der Aufsteiger dann mehr und mehr das Kommando. Illertissen hatte der großen Laufbereitschaft der Bobinger nur noch wenig entgegenzusetzen und kam kaum noch richtig in die Zweikämpfe. Trotzdem blieben Bobinger Torchance Mangelware. Einen Kopfball von Paul Simler parierte der Torhüter der Illertisser Julian Kirr. In der 64. Minute wehrte er auch eine Kopfball von Maximilian Christ ab, doch der Abpraller landete bei Matteo Ligorati, der hochverdient zum Ausgleich traf. In der 78. Minute war es wieder Maximilian Krist, der sich als Vorlagengeber hervortat und diesmal Spielertrainer Christopher Detke bediente, der den 2:1 Siegtreffer erzielte. Mit diesem verdienten Sieg schob sich der TSV Bobingen an Illertissen vorbei und steht jetzt auf Tabellenplatz 15. Besonders schön für die Bobinger an diesem Sieg war, dass am Abend die verspätete Saisonstart-Party auf dem Vereinsgelände stattfand. Mit einem Sieg im Rücken feiert es sich natürlich ausgelassener.

TSV Bobingen Julian Kuntz (Roman Förg 8.), Leon Göttinger (Michael Zedelmeier 80.), Christopher Detke (Jonas Macht 90+1.), Sandro Burghard, Elias Ruf, Christian Frickinger (Berkay Akgün 65.), Nicolai Petereit, Matteo Ligorati, Paul Simler (Hüseyin Tomakin 88.), Maximilian Krist, Manuel Britsch Tore 0:1 Maximilian Seemüller (37.), 1:1 Matteo Ligorati (64.), 2:1 Christopher Detke (78.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Vincenzo Tropeano