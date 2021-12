Bobingen

06:00 Uhr

Bobingens Platz im Zentrum soll endlich einen Namen bekommen

Der zentrale Platz am Café Kanapé hier bei einer Veranstaltung im Sommer in Bobingen soll endlich einen Namen bekommen.

Plus Ecke Hochstraße/Pestalozzistraße: So wird bislang der Platz zwischen Eiscafé und Café Kanapé in Bobingen beschrieben. Künftig könnte der Ort anders heißen.

Von Elmar Knöchel

Straßen und Plätze in Städten haben normalerweise Namen. Und das aus gutem Grund. Wenn man sich dort treffen oder jemanden besuchen will, dann ist es hilfreich, den Ort schnell und einfach benennen zu können. Anders sieht es freilich mit einem der beliebtesten Bobinger Plätze aus.

