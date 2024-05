Bus aus Bobingen ist heimlicher Star im Musikvideo von Roland Kaiser

Plus Wenn Schlagerstar Roland Kaiser ein Musikvideo auf den Markt bringt, steht die Fangemeinde Kopf. Im aktuellen Video spielt ein Oldtimer aus Bobingen eine Rolle.

Ein Bus der durchs Allgäu fährt, ist normalerweise nichts besonderes. Ist dieser Bus aber ein Oldtimer aus dem Jahr 1959, schaut so mancher schon genauer hin. Sitzt dann noch Schlagerstar Roland Kaiser drin, ist die Überraschung komplett.

Doch wie kommt der Star in einen Bobinger Bus, um damit durchs Allgäu zu fahren? "Das ist gar nicht so ungewöhnlich", sagt Werner Ziegelmeier. Sein Bus-Unternehmen habe insgesamt vier solcher Busse, jeder aus einem anderen Jahrzehnt. Diese würden immer wieder für Film- und Fernsehaufnahmen gebucht. Somit seien sie bei den entsprechenden Agenturen bekannt.