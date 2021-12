Corona-Test im Auto: Bobinger Drive-in eröffnet Anfang Januar

Plus Auf dem Festplatz in Bobingen entsteht im Januar ein Corona-Schnelltestzentrum. Das Besondere: Man kann während des Tests im Auto sitzen bleiben.

Politik kann manchmal schnell sein. So dauerte es nur rund zwei Wochen, bis nach der Anfrage eines privaten Betreibers, auf dem Bobinger Festplatz ein Schnelltestzentrum zu errichten, die Zusage erteilt wurde. Das Besondere: Die Teststation wird mit dem Auto angefahren, ein Mitarbeiter nimmt die Abstriche der Personen im Fahrzeug und nach Durchfahren der Absperrungen erhalten die Probanden am Ende des Platzes ihre Testergebnisse.