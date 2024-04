Das Bobinger Freibad soll attraktiver werden

Durch die Schließung des Hallenbades ist die Saison im Aquamarin kürzer geworden. Die Freien Wähler wollen die Attraktivität des Freibades erhöhen, um mehr Besucher anzulocken.

Durch die Schließung des Hallenbades fehlen dem Bobinger Bäderbetrieb rund 40 Prozent der Besucherinnen und Besucher. Allerdings befindet sich die Heizung für das Bad noch im alten Gebäude. Auch der Kiosk ist noch dort angesiedelt. Um mehr Besucherinnen und Besucher anzulocken, hat die Stadtratsfraktion der Freien Wählerverschiedene Wünsche, um die Attraktivität des Bades zu erhöhen.

Lange Schwimmnacht mit Barbetrieb im Aquamarin?

Dazu hat die Fraktion verschiedene Vorschläge gemacht: Wie wäre es zum Beispiel mit einer langen Schwimmnacht? Eine ähnliche Veranstaltung hatte es schon im vergangenen Jahr gegeben. Sie war gut besucht, endete allerdings schon relativ früh am Abend. Stadtrat und Ortsgruppenleiter der Bobinger Wasserwacht, Martin Gschwilm, erklärte dazu: Es könnte am Wochenende generell verlängerte abendliche Öffnungszeiten mit Barbetrieb geben. Mit Blick auf die Nachbarstadt Königsbrunn, wo der Kinosommer immer ein Besuchermagnet ist, wäre es laut Gschwilm denkbar, auch im Bobinger Aquamarin Kinoabende anzubieten.

Musik am Wasser?

Eine weitere Möglichkeit wären musikalische Veranstaltungen. Diese könnten entweder im Anschluss an das Badevergnügen, oder auch als eigene Veranstaltung auf dem Gelände des Freibades angeboten werden. Ein weiteres Thema: Bereits in früheren Jahren wurde immer wieder darüber diskutiert, wie man Synergieeffekte mit der privat betriebenen Sauna am ehemaligen Hallenbad erzielen könnte. Eine wirkliche Lösung gab es allerdings nicht. Bei einem Abbruch des Hallenbades soll die Saunaanlage daneben stehen bleiben. Daher wäre es sicherlich eine Bereicherung, wenn Saunagäste bequem ins Bad wechseln könnten oder umgekehrt - Badegäste in die Sauna.

Neue Öffnungszeiten und neue Tarife wären denkbar

Für die Freien Wähler sind auch die Schwimmzeiten eine Möglichkeit, die Attraktivität zu erhöhen. So machten sie den Vorschlag, ein sogenanntes "Frühschwimmen" einzuführen. Dadurch soll der Eintritt ins Bad bereits um 6 Uhr möglich sein. Auch die Öffnungszeiten am Abend sollten verlängert werden. Dazu solle es Tarifanpassungen geben. Es wäre ein eigener Frühtarif möglich, für die Frühaufsteher von 6 bis 8 Uhr. Genauso wie es einen speziellen Abendtarif geben könnte. Dazu möchte die Fraktion auch ein Dankeschön-Angebot für Bobinger Bürgerinnen und Bürger machen.

Freier Eintritt für Bobinger zum Saisonstart

Es wird beantragt, zum Saisonstart des Freibades allen Bobingerinnenn und Bobingern freien Eintritt zu gewähren. Dazu könnte es in den Sommerferien eine Aktion geben, bei der Kinder mit der Note eins im Zeugnis einmalig freien Eintritt bekämen. Generell solle die Tarifgestaltung flexibler werden. Das könnte durch Sondertarife/Gruppenkarten oder Angebote zu Kindergeburtstagen erfolgen. Dazu würden es die Freien Wähler begrüßen, wenn überprüft würde, ob es möglich wäre, bestimmte Sondertarife ausschließlich für Bobingerinnen und Bobinger anzubieten.

Lesen Sie dazu auch

Über den zusätzlichen Personalaufwand hat man sich auch schon Gedanken gemacht. Vereine wie die Wasserwacht und die Schwimmabteilung des TSV Bobingen hätten schon Interesse signalisiert, bei geplanten Veranstaltungen mitzuwirken, so Gschwilm. Denn auf diese Art könnten auch die Vereine profitieren. Selbst solche Veranstaltungen zu organisieren, sei für Ehrenamtliche allerdings kaum machbar. "Schade ist nur, dass unser bereits im Februar gestellter Antrag erst jetzt, quasi auf den letzten Drücker, auf die Tagesordnung des Werk- und Betriebsausschusses gesetzt wurde", sagt Martin Gschwilm. Die Sitzung des Ausschusses findet am Dienstag, 23. April, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt.