Bobingen

vor 17 Min.

Die Bewerbung läuft: Hier entsteht bezahlbarer Wohnraum für die Siedlung

Plus Lange wurde geplant und diskutiert – jetzt geht das Projekt im Herzen der Bobinger Siedlung sichtbar voran. Ältere Bewohner sollen so im Quartier bleiben können.

Von Elmar Knöchel

Als Erstes waren die Bäume am Brunnenplatz gegenüber der Kirche abgeholzt worden. Dann rückten die Bagger an. Ende Mai erfolgte der erste Spatenstich. Mittlerweile kann man die Form der Gebäude erahnen beim Projekt "Wohnen am Brunnenplatz" in Bobingen - und sich auch schon für eine Wohnung dort bewerben.

